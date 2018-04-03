Накануне XIX съезда Коммунистической партии Китая генерала Фана Фэнхуэя, возглавлявшего объединенный штаб, обвинили в коррупции. Фан присоединился к 13 тысячам нечистых на руку офицеров, уволенных или угодивших за решетку за последние пять лет



Одновременно в Китае проходит военная реформа и смена командных кадров. Цель перемен - укрепить контроль партии и лично председателя КНР Си Цзиньпина над вооруженными силами.

Высшим государственным органом по руководству всеми вооруженными силами, включая Народно-освободительную армию Китая и войска вооруженной народной полиции, является Центральный военный совет (ЦВС). Он отвечает за военное строительство. Во главе ЦВС стоит Си Цзиньпин. В чрезвычайной обстановке председатель ЦВС самостоятельно решает вопрос о целесообразности применения вооруженных сил.

И вот два тяжеловеса в этом органе, занимающем важнейшее место в системе государственной власти, потеряли свои посты. Это генерал Фан Фэнхуэй, глава объединенного штаба, и генерал Чжан Ян, глава управления политической работы. Как пишет газета South China Morning Post, оба они предстали перед комиссией по проверке дисциплины и обвиняются в стяжательстве. Следствие, очевидно, только началось. Но, разумеется, эти военачальники были вычеркнуты из списка делегатов XIX съезда КПК от вооруженных сил. Съезд должен начаться 18 октября. Фан Фэнхуэй

На посты проштрафившихся пришли новые люди. Генерал Ли Цзочэн, которого называют участником войны с Вьетнамом, стал начальником объединенного штаба. А управление политической работы возглавил адмирал Мяо Хуа.

Центральная комиссия по проверке дисциплины при ЦК КПК - чрезвычайно влиятельный орган. Она недавно арестовала и проводит сейчас следствие по обвинению в коррупции против члена Политбюро партии. А в вооруженных силах эта организация ранее добилась передачи в суд и осуждения на пожизненное заключение двух бывших заместителей председателя ЦВС. Один из них умер в тюрьме от рака. Эти генералы, как утверждают, за взятки давали воинские звания.

Но одно дело привлечь отставных генералов и совсем другое - действующих. Это беспрецедентный случай: под следствие за преступления, видимо, коррупционного характера отправлен начальник объединенного штаба, то есть бывшего генштаба, генерал Фан. Такого никогда не было. Раньше случались репрессии в отношении бывших заместителей председателя ЦВС, но они уже были на протяжении какого-то времени в отставке. А тут генерал еще в середине августа встречался с зарубежными делегациями, а теперь стало известно, что он под следствием.

В Китае идут крупные перестановки по всей армии. Они, видимо, призваны ускорить смену поколений, удалить тех офицеров, которых считают ретроградами, препятствием для реформ. С другой стороны, перестановки должны обеспечить большую лояльность со стороны вооруженных сил.

Но все эти перестановки проходят на фоне масштабной реформы органов управления, состоявшейся в конце 2015 - начале 2016 года. У нее были две цели. Первая - приблизить систему управления вооруженными силами к современным образцам, которые существуют на Западе и в России. Так как российская реформа армии начала 2010-х была для китайцев важным источником опыта и идей.

Вторая задача - это централизовать политический контроль над армией, усилить возможности Си Цзиньпина отслеживать тенденции в армейской среде и назначать лояльные кадры. Для этого китайцы, с одной стороны, создали новую структуру, которая обеспечивает более тесную интеграцию между видами вооруженных сил и более высокую роль таких новых видов, как ракетные войска и войска стратегической поддержки (войска киберопераций, силы электронной борьбы, космическая разведка).

С другой стороны, Центральному военному совету была подчинена структура, отвечающая за внутреннюю безопасность в армии. Это прежде всего служба безопасности, которая раньше подчинялась главному политическому управлению.

Разумеется, за преобразованиями в китайской армии пристально следят военные за рубежом. В этой связи любопытны оценки председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда. Выступая на этой неделе в комитете сената по вооруженным силам, Данфорд произвел переоценку военных угроз для США: на первое место он поставил Россию, затем Китай и КНДР.



Искандер Исаев, политолог