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Накануне XIX съезда Коммунистической партии Китая генерала Фана Фэнхуэя, возглавлявшего объединенный штаб, обвинили в коррупции. Фан присоединился к 13 тысячам нечистых на руку офицеров, уволенных или угодивших за решетку за последние пять лет
Одновременно в Китае проходит военная реформа и смена командных кадров. Цель перемен - укрепить контроль партии и лично председателя КНР Си Цзиньпина над вооруженными силами.
Высшим государственным органом по руководству всеми вооруженными силами, включая Народно-освободительную армию Китая и войска вооруженной народной полиции, является Центральный военный совет (ЦВС). Он отвечает за военное строительство. Во главе ЦВС стоит Си Цзиньпин. В чрезвычайной обстановке председатель ЦВС самостоятельно решает вопрос о целесообразности применения вооруженных сил.
И вот два тяжеловеса в этом органе, занимающем важнейшее место в системе государственной власти, потеряли свои посты. Это генерал Фан Фэнхуэй, глава объединенного штаба, и генерал Чжан Ян, глава управления политической работы. Как пишет газета South China Morning Post, оба они предстали перед комиссией по проверке дисциплины и обвиняются в стяжательстве. Следствие, очевидно, только началось. Но, разумеется, эти военачальники были вычеркнуты из списка делегатов XIX съезда КПК от вооруженных сил. Съезд должен начаться 18 октября.
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Фан Фэнхуэй
На посты проштрафившихся пришли новые люди. Генерал Ли Цзочэн, которого называют участником войны с Вьетнамом, стал начальником объединенного штаба. А управление политической работы возглавил адмирал Мяо Хуа.
Центральная комиссия по проверке дисциплины при ЦК КПК - чрезвычайно влиятельный орган. Она недавно арестовала и проводит сейчас следствие по обвинению в коррупции против члена Политбюро партии. А в вооруженных силах эта организация ранее добилась передачи в суд и осуждения на пожизненное заключение двух бывших заместителей председателя ЦВС. Один из них умер в тюрьме от рака. Эти генералы, как утверждают, за взятки давали воинские звания.
Но одно дело привлечь отставных генералов и совсем другое - действующих. Это беспрецедентный случай: под следствие за преступления, видимо, коррупционного характера отправлен начальник объединенного штаба, то есть бывшего генштаба, генерал Фан. Такого никогда не было. Раньше случались репрессии в отношении бывших заместителей председателя ЦВС, но они уже были на протяжении какого-то времени в отставке. А тут генерал еще в середине августа встречался с зарубежными делегациями, а теперь стало известно, что он под следствием.
В Китае идут крупные перестановки по всей армии. Они, видимо, призваны ускорить смену поколений, удалить тех офицеров, которых считают ретроградами, препятствием для реформ. С другой стороны, перестановки должны обеспечить большую лояльность со стороны вооруженных сил.
Но все эти перестановки проходят на фоне масштабной реформы органов управления, состоявшейся в конце 2015 - начале 2016 года. У нее были две цели. Первая - приблизить систему управления вооруженными силами к современным образцам, которые существуют на Западе и в России. Так как российская реформа армии начала 2010-х была для китайцев важным источником опыта и идей.
Вторая задача - это централизовать политический контроль над армией, усилить возможности Си Цзиньпина отслеживать тенденции в армейской среде и назначать лояльные кадры. Для этого китайцы, с одной стороны, создали новую структуру, которая обеспечивает более тесную интеграцию между видами вооруженных сил и более высокую роль таких новых видов, как ракетные войска и войска стратегической поддержки (войска киберопераций, силы электронной борьбы, космическая разведка).
С другой стороны, Центральному военному совету была подчинена структура, отвечающая за внутреннюю безопасность в армии. Это прежде всего служба безопасности, которая раньше подчинялась главному политическому управлению.
Разумеется, за преобразованиями в китайской армии пристально следят военные за рубежом. В этой связи любопытны оценки председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда. Выступая на этой неделе в комитете сената по вооруженным силам, Данфорд произвел переоценку военных угроз для США: на первое место он поставил Россию, затем Китай и КНДР.
Искандер Исаев, политолог