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Конец Германии? Мир

Электоральный успех партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) стал признаком серьезных перемен, надвигающихся в жизни страны. Уже очевидно, что ширятся настроения против неолиберальной социально-экономической политики, которая, собственно, и создает питательную среду для АдГ

Параллельно идет становление интеллектуальных сил, рассматривающих сохранение национальной идентичности как важнейшего залога стабильного существования государства. Разработки этих интеллектуалов и берет на вооружение АдГ.
До выхода “Альтернативы” на федеральную арену широкая публика с теоретическими разработками противников неолиберализма и глобализма была знакома мало и черпала свои представления об АдГ из выступлений ее лидеров, касавшихся в основном практических вопросов. Все стало меняться летом текущего года, когда в массовую продажу поступили первые книги, поднимающие авторитет идеологии “Альтернативы”. Книги эти неожиданно для власти приобрели успех и завоевывают все новых читателей. Ярким примером стал скандал вокруг книги Рольфа Петера Зиферле “Конец Германии” (Finis Germania).

 

 

Это сборник эссе, в которых автор (недавно покончивший с собой) поднимает самые болезненные и табуированные в Германии вопросы: самоотрицание немцев через миф о вечной немецкой вине, их тотальное политическое самоуничижение, полная неспособность к ответственности и так далее.
Интересно, что торговый дом “Амазон”, хотя и является идейным противником консерваторов, присвоил книге первое место в рейтинге по разделу “Общая литература”. Затем шквал хвалебных откликов заставил продавцов забыть об идейных разногласиях, и книга стала бестселлером.
Однако и противодействие книге не заставило себя ждать. Составители ежегодного рейтинга литературы журнала “Шпигель” быстро поняли, что погорячились, поместив Finis Germania в первую десятку наиболее популярных новинок года. С одной стороны, они опирались на статистику продаж. С другой - стало ясно, что в этом случае статистику надо отменить, иначе будет нехорошо.
Рольф Петер Зиферле говорит с немцами о том что “Потсдамский мир” губит Германию так же, как Веймарскую республику погубил “Версальский мир”. Немецкая нация деградирует от политической скованности послевоенными договорами и вбиваемого ей в сознание чувства вины. Она недееспособна и страдает комплексом неполноценности.
Если учесть, что рейтинговый список “Шпигеля” пользуется наибольшим доверием и является сильнейшим рычагом рекламы, редакция, сама того не подозревая, подлила масла в костер разгорающихся страстей. “Конец Германии”, занявший среди множества новых изданий шестое место в рейтинге журнала, начал распространяться с удвоенной скоростью.
Промежуточный итог этой истории выглядит курьезно. “Шпигель” изъял книгу Р. П. Зиферле из своего списка и “забыл” о ней, а шестое место в рейтинге теперь светит пустотой. Оно никем не занято. Это еще больше подхлестнуло интерес читающей публики к “Концу Германии”. Книга переиздается уже в четвертый раз за три месяца и продается в “Амазоне” на первом месте с красной наклейкой лидера. Самый широкий спрос она находит на территории Восточной и Юго-Восточной Германии, где у “Альтернативы” наибольшее влияние.
“В сравнении с ранее практиковавшимся сжиганием книг сегодняшнее их исчезновение с прилавков книжных магазинов по соображениям политической гигиены, безусловно, является прогрессом цивилизации, - пишет обозреватель “Франкфуртер альгемайне цайтунг” Даниэль Майчич. - В последние месяцы основные германские СМИ ведут борьбу с “новым немецким антигероем” по простой формуле - там, где нет знаний о новой книге, эта книга не распространяется. Видимо, политический класс ФРГ пока не сумел усвоить уроки борьбы с антисистемной литературой в СССР, которую советские власти проиграли вчистую”.

Лиана Минасян, Берлин - Алматы

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Просмотрено: 4368 раз Просмотров: 4368 опубликовал: Ruslan 6 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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