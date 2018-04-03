На этой неделе шеф Пентагона Джеймс Мэттис попытался договориться с Исламабадом о взаимодействии. При этом он намекнул, что если пакистанцы не будут сговорчивыми, то США ударят дронами по боевикам в Пакистане или лишат его статуса союзника



Выступление министра в конгрессе дополнил председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Он заявил, что пакистанская разведка связана с террористами. По мнению экспертов, угрозы Вашингтона могут усугубить внутриполитический кризис в стране, вызванный отстранением от власти премьера Наваза Шарифа.

Американо-пакистанские отношения остаются напряженными в течение последних 10 лет. Чиновники в Вашингтоне были недовольны той ролью, которую Пакистан играет в Афганистане. Комментарии Мэттиса, вероятно, вызовут тревогу в Исламабаде, и особенно среди пакистанских военных.

“Нам нужно попытаться еще раз договориться с ними о стратегии. И если наши самые большие усилия потерпят неудачу, президент готов сделать любые необходимые шаги”, - сказал министр обороны, выступая в комитете вооруженных сил палаты представителей.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа обсуждает разные варианты ответа пакистанцам, если они не перестанут поддерживать боевиков “Талибана” в Афганистане. Предполагается увеличить число ударов с беспилотников по целям в Пакистане. Кроме того, возможно, лишить Пакистан статуса важного союзника, не состоящего в НАТО.

В один день с Мэттисом в комитете сената по делам вооруженных сил выступал председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Он сказал, что пакистанская военная разведка ISI связана с террористическими группировками. По существу, Данфорд повторил обвинение, которое еще в 2011 году выдвинул его предшественник на посту председателя объединенного комитета адмирал Майк Маллен. Тот заявил, что сеть боевиков из клана Хаккани, как установлено, является ответвлением пакистанской военной разведки.

По мнению американских комментаторов, США усиливают нажим на Исламабад в связи с тем, что они собираются послать дополнительно 3,5 тысячи солдат в Афганистан. Это обойдется американской казне дополнительными расходами в 1,1 миллиарда долларов в год. Но какова будет реакция пакистанцев?

Если США осуществят свои намерения, то это вызовет острую реакцию со стороны пакистанских государственных деятелей и общественности. Удары дронов, которые наносились еще при администрации экс-президента США Барака Обамы, были одним из главных раздражителей в отношениях США и Пакистана.

Были и другие раздражители - убийство в Пакистане Усамы бен Ладена, убийство американцем двух пакистанских агентов в Лахоре. Это все происходило в 2011-2112 годах. Потом ударов дронов стало меньше, и в последнее время их, судя по всему, не было совсем. Если американцы сейчас возобновят эту практику, то она приведет к серьезному демаршу со стороны Пакистана.

Заявления американских военных деятелей - это средство дипломатического давления на Пакистан. Исламабад будет реагировать тоже дипломатическим путем, заявлять протесты. Тем не менее взаимосвязь между Пакистаном и США остается очень серьезной, и до полного разрыва дело не дойдет. Даже если возобновятся удары дронов.

Должностные лица двух стран встречаются, взаимодействуют. Недавно премьер Пакистана был принят вице-президентом США. В то же время политика США в отношении Пакистана очень сильно зависит от того, как у США складываются отношения с Индией. Для США Индия очень важна в связи с Китаем. Кстати, Мэттис озвучил свои угрозы после поездки в Индию. Там его убедили, что Пакистан - главный виновник того, что происходит в Афганистане. И Мэттис решил рассказать об этом публично.

Это еще одно свидетельство того, что американская администрация не очень хорошо определилась в своих отношениях с регионом - Индией, Пакистаном и Афганистаном.



Саджад Тайери, журналист