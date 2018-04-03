Глава Каталонии Карлес Пучдемон может использовать обращение к парламенту сегодня, во вторник, чтобы объявить о независимости региона в одностороннем порядке. На этом фоне премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил готовность пустить в ход любые средства для защиты целостности своей страны, сообщает “Независимая газета”



“Мы не должны дать независимости состояться, - сказал Рахой в интервью газете Pais. - Я готов сказать с абсолютной откровенностью, что этого не произойдет. В зависимости от того, в каком русле будут развиваться события, мы готовы воспользоваться любыми методами, на которые дает права закон”. В этом контексте испанский лидер не исключил возможности использования статьи 155 Основного закона страны. Запустив ее, Мадрид сможет аннулировать автономию Каталонии и восстановить управление региона из Центра.

“Я сделаю то, что должен. В идеале, конечно, мне хотелось бы избежать крайних решений, однако для этого нужно, чтобы ситуация изменилась”, - подчеркнул Рахой. Вместе с тем испанский премьер дал понять, что не готов выводить подчиняющуюся Центру полицию из Каталонии. По его словам, силы безопасности останутся в регионе “до тех пор, пока ситуация не нормализуется”. “Мы будем биться до конца, и итог противостояния останется за нами, - сказал лидер испанского правительства. - Это честная борьба, это законная борьба, мы боремся за то, чего хочет подавляющее число испанцев”.

В результате стычек между испанской полицией и каталонскими активистами в ходе референдума о независимости Каталонии, состоявшегося 1 октября, пострадали более 800 граждан. Такие данные приводит издание EUobserver со ссылкой на власти региона. В интервью каналу TV3 на прошлой неделе представитель правительства страны Энрик Мило принес извинения пострадавшим каталонцам. Со своей стороны, Рахой воздержался от извинений, лишь отметив в беседе с Pais, что испанская полиция действовала в рамках закона.

Во вторник пройдет заседание парламента автономии. Ожидается, что на нем Пучдемон проинформирует законодателей о ситуации в регионе. В ходе заседания глава области может вынести на голосование вопрос об объявлении независимости.

“Решение Пучдемона об одностороннем отделении почти наверняка поведет за собой применение 155-й статьи и использование репрессивных методов в отношении каталонцев, чтобы сохранить целостность Испании, - сказал “НГ” доцент сравнительной политологии и международной политики кафедры пограничного регионоведения в Университете Южной Дании Джаума Кастан Пиньос, который был наблюдателем на каталонском референдуме. - Другой вопрос состоит в том, не окажутся ли такие шаги контрпродуктивными. Ведь многие каталонцы, которые до сих пор придерживались нейтральной точки зрения, скорее всего посчитают действия Мадрида чересчур жесткими. Это только углубит пропасть между гражданами региона и испанским правительством”. Как пишет Financial Times, ряд каталонских политиков выступает против скорого отделения региона от центральных властей. Взамен они предлагают Пучдемону перенести дату независимости на более поздний срок, чтобы избежать политического кризиса. Каталонская леворадикальная партия “Кандидаты народного единства” (CUP) в свою очередь подталкивает власти к немедленному отделению от Испании.

В конце прошлой недели советник каталонских властей по делам предпринимательства Санти Вила выступил против объявления односторонней независимости региона в ближайшее время. Он предложил сторонам вернуться за стол переговоров и прийти к политическому консенсусу. Заявления Вилы прозвучали на фоне решения нескольких компаний перенести свои штаб-квартиры из Каталонии в Мадрид, чтобы избежать каких-либо юридических проблем.

С тем, что Каталония пока не готова к независимости, согласился и бывший глава региона Артур Мас. Об этом он рассказал в интервью Financial Times. По мнению Маса, автономия имеет право на то, чтобы отделиться от Испании, однако он призвал власти региона действовать прагматично. “Важно понимать, что провозглашение (независимости. - “НГ”) означает создание нового независимого государства, а для независимости необходимы определенные элементы, которых у нас пока нет”, - сказал он в интервью изданию. В частности, отметил Мас, Каталонии нужно уладить формальности вокруг структур территориального контроля, будущего системы налоговых сборов, а также судебной власти.

Помимо прочего против отделения Каталонии в одностороннем порядке выступает Евросоюз (см. “НГ” от 05.10.17). На прошлой неделе депутаты Европейского парламента указали на незаконность такого шага, призвав автономию к диалогу с центральными властями. Кроме того, если Каталония объявит независимость, она автоматически прекратит являться членом сообщества. Чтобы снова стать частью союза, властям в Барселоне придется подать заявку на вступление, которую затем должны будут одобрить все страны - члены сообщества, включая Испанию.

В воскресенье в районе Мадрида Пласа де Колон прошла акция сторонников целостности Испании. В ней, по данным властей, участвовали 50 тысяч человек. Параллельно с этим выступлением тысячи граждан вышли на улицы Мадрида и Барселоны, выступив за мирное урегулирование кризиса вокруг статуса Каталонии.

Все это усиливает давление на Пучдемона, утверждающего, что после проведения референдума Каталония “получила право стать независимым государством”. Однако у главы автономии нет простого выхода из ситуации, утверждает Пиньос. “С одной стороны, на Пучдемона давят крупные банки и другие группы интересов, которые выигрывают от статуса-кво, - рассказал эксперт. - С другой, президент Каталонии всегда был идеологическим приверженцем независимости и исполнял свои обещания. И даже если Пучдемон не хотел бы объявлять независимость, в CUP уже заявили, что прекратят поддержку правительства автономии, если он этого не сделает”.

“Единственным промежуточным вариантом для Пучдемона стало бы объявление независимости, которое вступит в силу позднее, после завершения переговорного процесса с испанскими властями и решения всех формальностей”, - заключил Пиньос.