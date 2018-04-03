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Афганистан стремится в ШОС Мир

На этой неделе в Москве состоялось важное для региона Центральной Азии событие - заседание контактной группы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по Афганистану. Эта страна имеет статус наблюдателя в ШОС и хотела бы, подобно недавно принятым туда Индии и Пакистану, стать ее полноправным членом

Это, по расчетам Кабула, облегчило бы взаимодействие с Россией и Китаем в борьбе с “Талибаном”. Но тут есть вопрос: будет ли препятствовать этому Вашингтон?
Как отметили на этой неделе в Москве, группа ШОС не будет дублировать ни одну из существующих переговорных площадок по Афганистану. Оказать содействие национальному примирению в настоящее время пытаются Стамбульский процесс, Кабульский форум и многосторонние группы государств. Форматов много, но количество не переходит в качество.

 

 

Преимущество же московского форума, как полагают в Москве, состоит в том, что к нему подключаются государства-соседи. Они больше всех заинтересованы в том, чтобы в исламской республике воцарился мир.
Одной из ключевых тем дискуссии на встрече было перебазирование боевиков из Сирии в Афганистан. Там уже собралось около четырех тысяч приверженцев ДАИШ. Остается актуальной проблема контрабанды наркотиков из Афганистана. Естественно, обсуждался вопрос о помощи исламской республике в восстановлении экономики.
Особенность нынешней встречи в том, что ее организовали на более высоком уровне, чем прежде. Раньше она работала в составе постоянных представителей государств при секретариате ШОС и представителей посольства Афганистана в Пекине. А теперь переговоры ведут заместители министров иностранных дел.
Но главная новинка - это участие высокопоставленных дипломатов из Индии и Пакистана. Эти государства присоединились к ШОС в нынешнем году. В связи с этим в прессе обеих стран бурно обсуждается вопрос, как эти страны-антагонисты будут взаимодействовать в рамках ШОС.
Судя по статье в пакистанской газете Daily Times, которая ссылается на дипломатические источники, Исламабад намерен играть в переговорах по линии ШОС конструктивную роль. Вообще-то ШОС напрямую не участвует в усилиях по примирению в Афганистане. Но если США через несколько лет уменьшат свое присутствие в этой стране, то ШОС, где тон задают Китай и Россия, может стать игроком.
Впрочем, при всей важности московской встречи ее участники не могут не принимать в расчет позицию США, которые намереваются увеличить свою военную группировку в Афганистане на 4 - 4,5 тысячи человек. И, как следует из сообщений пакистанских СМИ, Вашингтон вовсе не желает усиления влияния России на афганские дела. Поэтому после встречи в Москве по инициативе США состоится заседание четырехсторонней группы по Афганистану в столице государства Оман Маскате. В нем будут участвовать Афганистан, Китай, Пакистан и США. То есть встреча пройдет без России.
Афганистан добивается полноправного членства в ШОС в расчете на то, что Россия и некоторые центральноазиатские страны окажут ему помощь в стабилизации обстановки. Кроме того, он надеется на расширение приграничной торговли с теми центральноазиатскими государствами, которые являются членами организации.
Третий момент - военно-политическое сотрудничество. Несмотря на то, что Афганистан - ближайший союзник США в Юго-Западной Азии, правительство президента Ашрафа Гани считает, что ШОС - хорошая площадка для того, чтобы выйти из некоторой международной изоляции, а также развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, Китаем, Казахстаном, которые могли бы поставлять вооружение Кабулу.
Что касается США, то они, как отмечают аналитики, рассматривают Афганистан как свою вотчину. Поэтому членство Афганистана в ШОС американцам не может быть на руку. С другой стороны, они не станут мешать вступлению Афганистана в ШОС. Возможно, американцы были бы не прочь перенести свою ответственность за стабилизацию Афганистана на какие-то миротворческие силы. Например, это могли бы сделать страны ШОС. Но они никого, кроме советников, посылать туда не будут, полагают в экспертной среде.     

Искандер Исаев, политолог

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Просмотрено: 4101 раз Просмотров: 4101 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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