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Тегеран готов ответить Вашингтону Мир

Обостряется ситуация вокруг Ирана, который, судя по всему, готовит ответные меры Дональду Трампу, обвинившему Тегеран в невыполнении соглашения по ядерной программе

Возможным ответом Тегерана на торпедирование сделки по иранскому атому могут стать усиление ядерного потенциала и интенсификация усилий по развитию ракетной программы. Именно такой прогноз делают в экспертной среде.
В среду глава МИДа Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал, что его страна обязательно примет “еще более решительные меры” в том случае, если глава Белого дома будет выдвигать новые претензии или угрозы в адрес Тегерана. Такое заявление глава дипведомства сделал на закрытой сессии иранского парламента.
Впрочем, как сообщают местные СМИ, Зариф уверил, что Иран никогда не выйдет из ядерной сделки, в которую помимо него и США, как известно, входят Россия, КНР, Британия и Франция. Это не первое заявление Зарифа о “взаимности” в отношениях с США, которые сложились после избрания Трампа. Впрочем, глава иранской дипломатии никогда не уточнял, чем именно может ответить обидчикам Исламская Республика.
По данным WashingtonPost, Трамп давно намеревался анонсировать “более жесткий и всеобъемлющий подход”, позволяющий переосмыслить СВПД. Торпедировать сделку, которая была достигнута двумя годами ранее между международными посредниками и Тегераном, американский лидер обещает не первый месяц - эти намерения он высказывал будучи кандидатом на пост президента.
Возобновят ли отмененные Америкой санкции, связанные с ядерными разработками в Иране, неясно. Но известно, что хозяин Овального кабинета уже беседовал с конгрессменами по поводу подхода, выдвинутого в отношении СВПД премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Этот подход можно сформулировать в нескольких словах - “исправить или отменить”. Впрочем, говорить, что вся администрация Трампа поддерживает его в намерении аннулировать сделку, нельзя. Так, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что в интересах США остаться в соглашении.
В экспертной среде полагают, что возможный отказ США от сделки и возобновление санкционного режима могут подтолкнуть Иран к развитию своей ядерной программы и к усиленной разработке ракет. Тегеран может, как вариант, ускорить создание ядерного оружия, хотя процесс в Иране, насколько его оценивают эксперты, не настолько близок к его созданию.
 При этом неясно, что опаснее - активная политика Ирана или его ядерные разработки. США были вынуждены реагировать на действия, которые Иран предпринимал в регионе, и как-то их купировать. Без введения санкций сделать это не получилось бы. А санкции, естественно, подорвут финансовую основу иранской экспансии. Значительная часть иранских денег идет на поддержку режима сирийского президента Башара Асада (больше, чем сам военный бюджет Исламской Республики) и финансирование шиитских военных формирований.
Деятельность шиитских элементов стала возможна как раз после снятия Западом ограничительных мер с Тегерана. Санкции против Ирана вводятся прежде всего для того, чтобы он не смог дать какой-нибудь ответ. До этого именно благодаря отмене санкций Иран получил новые финансовые ресурсы, которые позволили ему проводить активную внешнюю политику, финансировать большое количество шиитских группировок в Сирии и в Ираке, которые фактически играют там лидирующую роль.
Естественно, если санкции против Ирана введут и если иранские углеводороды не смогут закупать страны ЕС, а также, например, Южная Корея или Япония, то Иран окажется в сложном положении. Неизвестно, что начнется раньше: испытает он ядерную бомбу или в стране произойдут какие-то перемены. Но у Ирана становится меньше возможностей для ответа и ресурсов проводить свою политику на Ближнем Востоке. Вопрос с закупкой углеводородов является для Исламской Республики ключевым.
Что же касается возможных ответных мер Ирана по усилению ядерного потенциала и разработке ракет, то каждый подобный шаг будет вызывать новую волну санкций, и это может стать серьезной проверкой правящего режима на его устойчивость. Так как иранцы вряд ли будут готовы терпеть те же условия, что и северные корейцы.

Саджад Тайери, журналист

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Просмотрено: 4150 раз Просмотров: 4150 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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