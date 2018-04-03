Руководство ультраправой Партии свободы (ПС) Австрии может в случае победы на парламентских выборах 15 октября инициировать присоединение страны к Вышеградской группе, которая выступает с резкой критикой миграционной политики Европейского союза. Такое допущение в ходе дебатов сделал партийный лидер Хайнц-Кристиан Штрахе



В экспертной среде движению Штрахе, который ранее призвал признать Крым фактической частью России, пророчат едва ли не второе место на выборах в Национальный совет Австрии.

“Мы бы усилили наш контакт с вышеградскими государствами, - пообещал Штрахе. - Это было бы прекрасно, если бы даже мы смогли стать членом этой группы”.

Идея сближения с “вышеградской четверкой” (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) объясняется тем, что ПС поддерживает ее жесткую политику в отношении приезжих, ставших головной болью для Европы. Общим для них является и желание децентрализовать Евросоюз. Впрочем, антимигрантскую риторику использует и основной претендент на первое место - консервативная Народная партия (НП), которую возглавляет действующий министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Аналитики называют нынешнюю предвыборную гонку самой грязной за всю историю Австрии. Так, последним громким скандалом стало то, что политтехнологи Социал-демократической партии (СДП), конкурирующей с правыми за второе место в парламенте, инициировали кампанию по очернению Курца. Ее целью было представить лидера консерваторов ставленником миллиардера Джорджа Сороса.

Причем агитация против действующего главы МИДа имела явный антисемитский окрас. Позже появились слухи, что соратники Курца попытались переманить инициатора этой кампании в свой штаб. Сама НП эти данные не подтвердила. Правоохранительные органы жалуются, что правые и социал-демократы буквально завалили их взаимными исками, в которых содержатся обвинения - от шпионажа до разжигания межнациональной розни. “Нарастающий скандал затмил одну из самых значительных парламентских кампаний в стране”, - констатирует Politico.

Опасения по поводу того, что чаша весов качнется в сторону ультраправых, растут: весьма велик процент колеблющихся избирателей. По опросам аналитического центра Research Affairs, 27 процентов австрийских граждан не определились со своим выбором. В то же время исследование, проведенное изданием Kurier, показывает, что 33 процента австрийцев проголосовали бы за партию Курца, в то время как социал-демократам готовы отдать свой голос 27 процентов электората. ПС, по этим же данным, получила бы 25 процентов голосов.

Отметим, что СДП и НП в последнее время попытались заработать популярность за счет закона о запрете на ношение закрывающих лицо головных уборов, который вступил в силу 1 октября. Безусловно, официально инициатива была направлена на то, чтобы юридически помочь правоохранителям бороться с теми, кто укрывается от идентификации личности, но эксперты рассматривают его в русле предвыборных попыток играть на антирелигиозной теме.

У ПС почти наверняка будет второе место, потому что социал-демократы вряд ли его займут. Кто будет на первом - это тоже вопрос. Пока консерваторы держатся за счет того, что Курц, амбициозный политик, перехватил у ПС не только все лозунги, но и практическое решение некоторых вопросов. Так, они приняли законодательную инициативу о запрете хиджабов, об ограничении миграции из ЕС: партия выступила за то, что новых квот на Австрию быть не должно. Потом, Курц является одним из наиболее ярых противников вступления Турции в ЕС. Можно сказать, он стоит на антитурецких, если не сказать на антиисламских позициях.

После выборов правящую коалицию создадут между НП и ПС. Однако есть момент, на который необходимо обратить внимание: президент Австрии Александр Ван дер Беллен раньше говорил, что он не даст Штрахе возможность сформировать правительство. Он не видит его в качестве канцлера. Но если Штрахе окажется на первом месте, то как они будут решать вопрос о коалиции?

Отметим, в свою очередь, что ПС расходится с Брюсселем и во взгляде на политику в отношении России. Ранее председатель партии призвал относиться к крымским событиям с прагматизмом. “Крым - реальная часть России. Это нужно принять. Санкции из-за этого вопроса в конце концов нужно отменить”, - заявил Штрахе, отвечая на один из вопросов Австрийского агентства печати в сентябре этого года.



Лиана Минасян