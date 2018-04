Деньги на переустройство общества Мир Знаменитый миллиардер Джордж Сорос передал почти все свое состояние в распоряжение Open Society Foundations, то есть на развитие гражданского общества. По данным The Wall Street Journal, сославшегося на представителей фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations, 87-летний миллиардер принял решение передать 18 из 23 миллиардов долларов своего состояния в распоряжение этого фонда. Таким образом, фонд Джорджа Сороса станет вторым по величине в США частным образовательным и благотворительным фондом после фонда Билла и Мелинды Гейтс, который управляет 44 миллиардами долларов

Передача столь крупной суммы в распоряжение Open Society Foundation, бюджет которого сейчас оценивается в 1,5 миллиарда долларов, сразу выведет этот фонд в число крупнейших частных благотворительных фондов в США и во всем мире. По данным WSJ, в 2017 году из общего бюджета в 940 миллионов долларов Open Society Foundation выделил больше всего на развитие экономического управления (99,5 миллиона долларов), реформирование судебной системы и продвижение принципа верховенства права (89,6 миллиона долларов), борьбу с дискриминацией и неравенством (83 миллиона долларов).

Со ссылкой на источники в фонде The Wall Street Journal сообщает, что Джордж Сорос не намерен использовать передаваемые в фонд средства для торговли на финансовом рынке - для этого у него есть отдельные средства. “Процесс перевода средств из хедж-фонда в пул средств, предназначенных для поддержки благотворительного фонда, является довольно длительным”, - заявил изданию известный инвестор Уильям Форд, возглавляющий компанию General Atlantic c активами в 20 миллиардов долларов.

Имя 87-летнего Джорджа Сороса, активно боровшегося с социалистическими властями стран Восточной Европы с середины 1980-х годов, до сих пор периодически появляется в разделах политических новостей. В последнее время его все больше упоминают в связи с конфликтом, разразившимся с властями его родной Венгрии. Господин Сорос неоднократно обвинял премьер-министра Виктора Орбана в желании вернуть страну во времена тоталитаризма. В свою очередь, Виктор Орбан сделал критику Джорджа Сороса и его взглядов (так, как их видит премьер-министр) краеугольным камнем своей предвыборной кампании с целью в третий раз подряд получить мандат на управление страной в ходе выборов, которые, скорее всего, состоятся в апреле будущего года.

В свое время финансист резко критиковал политику Джорджа Буша-младшего, спонсировал его политических оппонентов, а в 2003 году заявил, что смещение Джорджа Буша-младшего с президентского поста считает главной целью своей жизни. В годы правления Барака Обамы в США господина Сороса нередко упрекали в том, что он оказывал огромное влияние на него, некоторые газеты даже предполагали, что Джордж Сорос финансировал движение Occupy Wall Street. Действующего президента США Дональда Трампа Джордж Сорос считает “мошенником с замашками диктатора”, который, по его мнению, заведет Америку в тупик, развязав перед этим торговые войны с другими странами мира. Поделиться: 0

