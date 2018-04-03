На съезде Компартии Китая, который проходит в эти дни, международные вопросы не занимают большого места, но уже в первый день в докладе Си Цзиньпина прозвучали два важных заявления: о мировой гегемонии и китайской армии



Одно их них даже можно назвать сенсационным - если следовать не букве, а духу сказанного. И оно прямо касается того, что будет через несколько лет представлять собой китайская армия.

Отчетный доклад генсека ЦК на 19-м съезде партии длился три с половиной часа, и ключевыми в нем были цифры 2035 и 2050. Это годы - этапы на пути к “великому возрождению китайской нации”.

Первая дата - время завершения социалистической модернизации, а вторая - время превращения Китая “в богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное, социалистическое государство”. То есть к столетию провозглашения Китайской Народной Республики должна осуществиться китайская мечта и страна должна “стать снова великой”.

При этом Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет проводить политику экспансии и не станет жертвовать интересами других стран ради своей выгоды: “Какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона”. А вот что сказали о китайской армии будущего: “Мы достигли нового исторического ключевого момента в усилении национальной обороны и вооруженных сил... Мы должны полностью воплотить в жизнь идеи партии по усилению армии для входа в новую эру и приспособить военную стратегию к новым условиям. Построить сильную и современную армию, флот, ВВС, сухопутные войска, а также войска стратегической поддержки...

Мы сделаем это нашей миссией, чтобы к 2035 году модернизация нашей национальной обороны и вооруженных сил была в основном завершена. А к середине нынешнего века нужно превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня”.

Эти слова китайского лидера уже вызвали небольшой переполох - дело в том, что некоторые СМИ перевели “передового мирового уровня” как “сильнейшей в мире”. Если бы Си действительно сказал, что к 2050 году китайская армия стала бы сильнейшей в мире, это стало бы сенсацией.

Не потому, что это удивительно или возмутительно, а потому что китайцы никогда не говорят ничего такого, что могло бы быть использовано для обвинения их в претензиях на мировое господство. Они и не хотят его, но кто сомневается в том, что Запад тут же ухватился бы за подобное высказывание и объявил бы его угрозой своим, да и международным интересам.

При этом США не только постоянно подчеркивают, что у них самая сильная армия в мире (что с 1991 года соответствует действительности), но и постоянно заявляют, что не позволят никому стать сильнее их.

Естественно, что ни Китай, ни Россия с этим не согласны, но устраивать с США гонку вооружений они не хотят. Но Китай, которому нужно распечатать собственные границы, расправить плечи хотя бы в зоне собственных национальных интересов, просто не сможет этого сделать, не вытеснив оттуда США. Поэтому ускоренное военное строительство является для Пекина единственно возможным вариантом достижения “китайской мечты”.

Так что Си Цзиньпин, говоря о достижении китайской армией в 2050 году “передового мирового уровня”, действительно подразумевал то, что она станет сильнейшей в мире. И нет никаких сомнений, что так и будет. Мощь китайской экономики, средства, выделяемые на армию (а официальный военный бюджет показывает лишь часть расходов) и главное, сама программа выпуска вооружений на ближайшие десятилетия не оставляют в этом сомнений.

К 2050 году Китай будет иметь самый большой в мире флот (включая больше дюжины авианосцев) и самые крупные в мире ВВС. Это то, что нужно для выдавливания Штаты из Тихоокеанского региона. При этом сами США все эти годы будут постепенно сдавать позиции не только в этом регионе (который, впрочем, становится самым главным), но и в мире в целом. Так что вполне вероятно, что до китайско-американской войны дело и не дойдет.

Помешать выходу китайской армии на первую позицию в мире могут только внутренний кризис и новая смута в Китае. Но КПК делает все, чтобы этого не произошло. В том числе и внимательнейшим образом изучая советский опыт: от Октябрьской революции до развала СССР.



Константин Грибов