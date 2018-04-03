Если Великобритания откажется от идеи выходить из Европейского союза, это принесет ей значительные экономические дивиденды, увеличив рост ВВП. Такие выводы следуют из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованного на этой неделе



Как указано в документе, если Британия покинет ЕС в 2019 году, не достигнув при этом предварительной сделки, это обойдется ей потерей 1,5 процента ВВП. “Внезапный разрыв отношений ЕС и Британии негативно скажется на финансовых рынках, приведет к обвалу фунта и к переоценке суверенного рейтинга страны в сторону ухудшения”, - уточняется в докладе.

Говоря о краткосрочной перспективе, ОЭСР прогнозирует, что в следующем году рост британской экономики составит один процент ВВП - на 0,6 процента меньше, чем в 2017 году. Безработица в 2018 году вырастет на 0,3 процента - с нынешних 4,5 до 4,8 процента. Тем временем рост потребления домохозяйств замедлится с 1,6 в этом году до 0,9 процента в следующем.

Негативные эффекты от брекзита, предупреждает ОЭСР, будут включать в себя “уменьшение объема инвестиций бизнеса, увеличение цен и сокращение уровня потребления”. В свете этого эксперты организации советуют британцам сохранить как можно более тесные связи с ЕС после развода с Брюсселем, намеченного на 2019 год.

Если же власти в Лондоне примут решение вовсе отказаться от выхода из Евросоюза, это позитивно скажется на экономике страны, считают в ОЭСР. “Если решение о брекзите будет повернуто вспять путем политического решения (например, путем нового референдума), позитивный эффект такого решения на рост экономики будет значительный”, - говорится в докладе.

Более того, как отмечается в документе, брекзит может усугубить одну из главных проблем британской экономики, а именно - низкий уровень производительности рабочей силы. Объем, произведенный сотрудником за один час работы в Британии, не растет с 2010 года, а за последнее полугодие сократился на 0,6 процента.

Застой производительности рискует усугубить и сокращение прямых инвестиций в страну из-за границы. По данным британского Офиса национальной статистики, если в первой половине 2016 года позитивная разница оттока и притока капитала составила 120 миллиардов фунтов, то во второй половине она была уже отрицательной (25 миллиардов фунтов).

Между тем на этой же неделе опубликовали отчет Банка Англии, согласно которому уровень производительности, который показывают компании с иностранными владельцами, на 50 процентов выше, чем в фирмах, которые возглавляют местные граждане. В своем анализе экономисты банка изучили данные 40 тысяч компаний.

В британском Казначействе прогноз ОЭСР сочли чересчур пессимистичным, дав понять, что от решения покинуть ЕС власти не откажутся. “Мы работаем над тем, чтобы достичь наиболее выгодной сделки о свободной торговле с ЕС... В нашем Фонде национальной производительности имеется 23 миллиарда фунтов, которые мы направим на улучшение инфраструктуры страны, научные исследования, а также на строительство новых домов”, - заявил в среду канцлер Казначейства Филип Хаммонд.

При этом Хаммонд дал понять, что достижение переходного периода, который заморозил бы статус-кво в отношениях ЕС и Британии на несколько лет после 2019 года, остается приоритетом Лондона.

Между тем опросы общественного мнения указывают на неуверенность в том курсе, который взяло правительство в отношении брекзита. По данным исследования компании YouGov для газеты Times, 53 процента граждан признались, что считают решение покинуть ЕС ошибочным. Вместе с тем 61 процент британцев не одобряют подход премьер-министра Терезы Мэй к переговорам по брекзиту.

В понедельник Мэй провела дискуссии с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Встретившись в Брюсселе, они обсудили основные моменты вокруг брекзита. В ходе беседы британский премьер попыталась убедить люксембургского политика в необходимости преодолеть тупик в переговорах и перейти ко второму этапу дискуссий по брекзиту.

По итогам встречи Юнкер сказал, что попытается активизировать диалог Британии и ЕС. “Стороны согласны, что обсуждение вопросов проходит в порядке, согласованном между Великобританией и 27 странами - участницами ЕС в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе. Мы оценили прогресс, достигнутый в ходе переговоров по статье 50, и единогласно заявили, что в ближайшие месяцы работу по этому направлению еще более активизируют”, - сказал он.



Борис Леонов, Лондон - Алматы