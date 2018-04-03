В Германии стремительно нарастает политическая неразбериха. В среду между лидерами христианских демократов (ХДС), либералов (СвДП) и зеленых состоялись первые пристрелочные контакты на предмет планируемой тройственной коалиции



Следующая неделя откроется во вторник “инаугурацией” нового состава бундестага, сопровождаемая избранием его нового спикера. Между тем в Брюсселе начинается саммит ЕС. Председатель Евросовета Дональд Туск представил ему накануне предварительную проблематику дискуссий на два года вперед, и это, естественно, занимает Берлин.

Федеральный канцлер Ангела Меркель изящно назвала в своем еженедельном видеообращении на этой неделе такое долгосрочное европланирование “планом будущего”. Конкретного в нем пока просматривается немного, поэтому решений не предвидится. В общих чертах речь в Брюсселе пойдет о том, как улучшить работу ЕС, чтобы скорее достичь результатов. Иными словами, преодолеть кризис ЕС, реализовать реформу сообщества, переформатировать политику Брюсселя.

В последнее время задача усложнилась. Свои представления о возможном переходе всех стран на евро недавно озвучил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Большой резонанс получили реформаторские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона, имеющие в виду учреждение отдельного бюджета еврозоны и ее министра финансов.

Понятно, что без Германии любая перестройка ЕС нереальна. К тому же сейчас после выборов в Бундестаг и пока без нового федерального правительства немецкая сторона очевидно не готова вплотную определяться в таких делах. Однако и безразличной не остается, подбрасывая в дискуссии свои идеи.

Немецкий финансовый гуру, правая рука канцлерин Вольфганг Шойбле, переходя в должность председателя бундестага, как бы на прощанье вдруг предложил создать Европейский валютный фонд (ЕВФ) на базе уже существующего Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ). Согласно его представлениям, он должен быть независим от вашингтонского Международного валютного фонда (МВФ) и осуществлять три функции.

А именно: предотвращать финансовые кризисы, стабилизировать евро в случае глобальных экономических неурядиц и гарантировать соблюдение рамок стабилизационного пакта.

На взгляд Шойбле, ЕСМ себя оправдал в долговом кризисе и может стать гарантом критериев европейской стабильности. Но в намерении преобразовать ЕСМ под практически полным руководством Берлина в ЕВФ так и сквозит беспокойство за сохранение в Евросоюзе установок экономии, созвучных с политикой Меркель и Шойбле.

Примечательно в этой связи высказывание финансового эксперта Европарламента Свена Гиголда о том, что без Шойбле Еврогруппа “свободно вздохнет”, надеясь, что с ним уйдет и жесткая политика экономии. Не называя немецкого идеолога, министр финансов Франции Брюно ле Мер тоже характеризует ее в интервью газете Welt тупиком.

Политически же демарш Шойбле противостоит пакету реформ Макрона. Это не мог не отметить пока еще действующий министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, озабоченный недоумением Парижа. В специальном заявлении, составленном в германском МИДе, отмечается, что если французские предложения дают шанс на новое начало, то немецкие “означают еще более жесткое обращение с европейскими странами в плане структурных реформ”. Тем самым, предупреждает Габриэль, Германия рискует “продолжением эрозии ЕС и отходом других государств от европейского сотрудничества”.

Впрочем, предложение Шойбле хотя и озвучено, но не является официальным. Это как бы пробный шар. Канцлерин Меркель концентрироваться на нем не стала. В своем заявлении по поводу саммита в Брюсселе она отметила, что ожидает обсуждения на нем миграции, дигитализации и обороны, а реформу экономического и валютного союза относит к более позднему пункту.



Лиана Минасян, Берлин - Алматы