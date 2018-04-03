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“Лига Севера” в Италии в очереди за Каталонией Мир

“Пока Каталония требует независимости, а Испания подавляет ее поползновения, Роберто Марони пристально наблюдает за этим с 35-го этажа своего офиса в Милане”, - рассказывает Financial Times

Марони - президент регионального правительства Ломбардии, одного из богатейших регионов Италии, в котором в это воскресенье тоже пройдет референдум о получении большей автономии от Рима. Процветающий северо-восточный регион Венето проведет похожее голосование.
“Оба региона управляются антииммигрантской “Лигой Севера”, основанию которой содействовал Марони. Тридцать лет она настаивала на том, чтобы более богатый север Италии отделился от бедного юга”, - говорится в статье.
События в Каталонии “сигнализируют о конце испанского единства”, говорит Марони, дважды занимавший пост министра внутренних дел и еще дважды - министра труда в правых правительствах Сильвио Берлускони. “Это конец Испании”, - полагает Марони.
“Стремление к концу Италии было основным стимулом к основанию “Лиги Севера” в 1979 году поэтом-смутьяном Умберто Босси и Марони. Они считали, что современная Италия - искусственное образование, выдуманное создателями государства, - говорится в статье. - Но когда их партия стала лидирующей силой в Риме, ироничность их позиции сделалась более очевидной, поскольку их партия стремится сильнее влиять на национальную политическую систему, которую, по ее словам, хочет разрушить”.
“Двусмысленность этой позиции отражается на воскресных референдумах, которые консультативны и рекомендательны. На голосование выставляется осторожная формулировка. Избирателей спрашивают, хотят ли они такой автономии, которая не угрожала бы национальному единству. В отличие от каталонского голосования эти референдумы одобрены итальянским конституционным судом”, - указывает автор.
“Есть сигналы, что “Лига Севера” хочет уже не полного выхода (из Италии), а мягкой версии финансового федерализма, по словам Франческо Галиетти из римской организации Policy Sonar”, - говорится в статье.

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Просмотрено: 3941 раз Просмотров: 3941 опубликовал: Ruslan 24 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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