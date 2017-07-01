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ИГИЛ: казахстанский “след“ и новые методы Мир

Александр Мироглов
Уничтожение в недавнем прошлом Воздушно-космическими силами России нескольких баз террористической организации ДАИШ и более 300 ее боевиков, среди которых были семь полевых командиров, вызвало мощный информационный всплеск в СМИ Казахстана. Причина - заявление официального представителя Минобороны России о том, что один из них был выходцем из нашей страны

Российские СМИ со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ сообщили, что ВКС России за двое суток уничтожили в Сирии, на восточном берегу Евфрата, семь полевых командиров - боевиков террористической организации ДАИШ.
- В том числе был выходец из Казахстана Абу Ислямаль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ДАИШ в долине Евфрата, - сообщил журналистам Игорь Конашенков.
В КНБ Казахстана на официальное заявление отреагировали моментально и начали проверку этой информации.
- Информация о ликвидации в Сирии высокопоставленного боевика, якобы выходца из Казахстана, проверяется совместно с российской стороной, - говорится в ответе пресс-службы Комитета национальной безопасности на официальный запрос агентства Казинформ.
Высказывая свои сомнения в том, что уничтоженный террорист наш соотечественник, в КНБ руководствуются целым рядом небеспочвенных оснований.
Ранее, летом 2017 года, в ряде российских и зарубежных СМИ прошла информация о том, что в результате очередной операции в Сирии ликвидировали боевика Абу Анисаха аль-Казаки. Именно присутствие в имени указания на то, что он из Казахстана, и тогда позволило на первом этапе связать его с нашей страной. Но выяснились любопытные детали.
Как отмечают эксперты, в последнее время появилась сравнительно новая категория джихадистов. Это китайцы. По их словам, Соединенные Штаты и Турция перебросили на северо-восток Сирии сотни китайских боевиков вместе с их семьями. Некоторых из них сразу же назначили командирами. Это, главным образом, уйгуры и китайцы из Китайской Народной Республики, но все они тюркоговорящие мусульмане-сунниты. Одним из них и был Абу Анисах аль-Казаки - первый китайский джихадист “Исламского государства” казахского происхождения, погибший в бою.
По мнению известного французского журналиста Тьерри Мейсана, терпя сокрушительное поражение на территории Сирии от войск Башара Асада при поддержке российских ВКС, “Исламское государство” и его покровители, вероятно, решили изменить тактику своих действий.
- Становится очевидным, что со временем “Исламское государство” намерено распространить свою деятельность на Россию, ее союзников и Китай. Именно эти страны и являются конечными целями, - считает он.
По словам Мейсана, лишившись значительной части доходов от продажи нефти с сирийских месторождений, а соответственно испытывая большие трудности с финансированием своей дальнейшей деятельности, ИГИЛ попытается отправить своих иностранных наемников обратно в их страны, где у них будет задача дестабилизировать обстановку. И регион Центральной Азии для них является одним из главных приоритетов.
- Наличие казахстанцев в составе ИГИЛ не должно никого удивлять, - считает известный публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. - На сегодняшний день среди боевиков находятся от 200 до 400 человек - выходцев из Казахстана. Цифра закономерна. Идет информационная война, в которой террористы проводят активную рекламную кампанию, постоянно говорят о том, что их ряды пополняются, что у них хорошая финансовая база и серьезные перспективы развития. При этом мозги очень многих юных людей достаточно обработаны различными ресурсами.
В Комитете национальной безопасности Казахстана также неоднократно заявляли, что знают о том, что в Сирии и других арабских странах на стороне ИГИЛ воюют выходцы из Казахстана. Но их число не превышает 150 человек, не считая их жен и детей. И все они находятся под жестким контролем на тот случай, если захотят вернуться в страну для того, чтобы предпринять попытки дестабилизации внутриполитической обстановки.
- Как видим, преследуемые террористической организацией ИГИЛ цели никак не связаны с религией и духовностью. Это огромный механизм, созданный для захвата власти, порождения террора и хаоса в цивилизованных странах, демонстрации насилия и жестокости как метода запугивания и подчинения завоеванных территорий. Расплатой всему этому являются тысячи жизней мирных граждан, поэтому мы всеми силами должны совместно противостоять этой угрозе, - считает старший научный сотрудник Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий Министерства культуры и спорта РК Арайлым Жусупова.

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Просмотрено: 4243 раз Просмотров: 4243 опубликовал: Ruslan 26 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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