Александр Мироглов Суд над экс-депутатом маслихата города Рудный Юлией Карлаш, обвиняемой в сводничестве, пройдет без журналистов Напомним, Юлию Карлаш задержали в сентябре. Как сообщили журналистам в пресс-службе департамента внутренних дел Костанайской области, в поле зрения оперативников фигурантка попала в конце августа 2017 года во время проведения правоохранителями планового оперативно-профилактического мероприятия “SТOP трафик”, направленного на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.

Согласно материалам дела, экс-депутат предлагала девушкам высокооплачиваемую работу в Арабских Эмиратах, Королевстве Бахрейн, Сингапуре, Китае и Турции. Речь идет об элитном эскорте с доходом от 5 до 10 тысяч долларов за 15 дней работы.

При этом, как рассказали в ходе расследования некоторые свидетели, в личной переписке с претендентами на получение высокооплачиваемого рабочего места Юлия Карлаш не стеснялась говорить о том, что девушкам придется оказывать клиентам и интим-услуги. На вопрос о гарантиях безопасности Юлия отвечала, что бизнес налажен и все спокойно. Кроме того, заверяла, что риска заразиться нет, так как клиенты предохраняются.

Тем временем журналисты местных СМИ провели собственное расследование. Создав фейковую страницу, журналисты поинтересовались, можно ли устроиться на работу в агентство.

“На что Юлия Карлаш ответила ссылкой на группу “ВКонтакте” “Работа в Эмиратах (ОАЭ) WORK EMIRATES”, добавив, что это не ее группа, а ее знакомой, и работа там предлагается для тех, кто знает английский. Изучив эту группу, мы нашли объявления о срочном наборе в гостиницы Дубая на должности официантов, барменов, массажистов и т. д. Судя по комментариям к объявлениям, группа пользуется популярностью, в ней ищут работу с выездом из страны юноши и девушки из разных городов. Однако в некоторых объявлениях администраторы указывают, что предпочтительный возраст девушек - до 30 лет”, - сообщает интернет-издание tobolinfo.

Вопрос журналистов о том, что делает запись о наборе на работу по оказанию эскорт-услуг за границей именно на странице ее группы, Карлаш оставила без внимания.

Как только о скандале узнали в городском маслихате, Юлию тут же исключили из списка депутатов. После этого расследование завершилось довольно быстро, и все материалы передали в суд для разбирательства.

Как только это произошло, журналистам объявили, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

- Согласно материалам дела обстоятельства рассмотрения будут касаться интимной стороны лиц, вызванных в суд по делу. При таких обстоятельствах суд посчитал необходимым рассмотреть уголовное дело в закрытом судебном заседании, - пояснили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Не уточнили в суде и дату, на которую назначено первое заседание. Вероятно, также для того, чтобы не компрометировать участников процесса.

В Рудном Юлия Карлаш - персона очень известная. Будучи депутатом, она входила в состав комиссии по вопросам социальной политики и экологии. Имеет свой интернет-магазин по продаже бижутерии и одежды. Ранее она побеждала в девяти различных конкурсах красоты.

Пока неизвестным остается статус в деле знакомой Юлии Карлаш - некой Ксении Гамовой. Изначально ее считали сообщницей экс-депутата, однако ее дальнейшую судьбу ни следствие, ни суд не прокомментировали.