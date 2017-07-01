На этой неделе на съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина переизбрали Генеральным секретарем этой партии. Также избрали шесть членов постоянного комитета политбюро на пятилетний срок



Вопреки традиции среди них нет очевидного наследника лидера. К тому же непонятно, как долго он останется у власти. Тем не менее, обращаясь к журналистам, Си пообещал мобилизовать народ на искоренение бедности и превращение Китая в великую современную социалистическую страну. Но возвышение КНР у ряда ее соседей вызывает опасения.

В кратком обращении к прессе после окончания съезда Си напомнил, что Китай в следующем году отметит 40-ю годовщину начала реформ и открытия страны внешнему миру, в 2019-м - 70-ю годовщину провозглашения КНР, а в 2021-м - столетие КПК. Все это породит энтузиазм и позитивную энергию у масс и поможет выполнению пятилетних планов.

Однако в обнародованных съездом документах отсутствует стратегия, свидетельствующая о том, что партия нашла пути разрешения фундаментальных проблем роста экономики. Изучение доклада Си Цзиньпина и других материалов съезда наталкивает на мысль, что ничего кардинально нового с точки зрения реального видения стратегического развития Китая не произошло. Там названы некие новые перспективные этапы развития страны. Это напоминает 1962 год, когда Никита Хрущев сказал, что через 20 лет советские люди будут жить при коммунизме.

Китайское руководство тоже выдвигает грандиозные перспективы. Но повторяется то, что было на предыдущем, XVIII cъезде и раньше. В реальности же, а не на уровне лозунгов у Си Цзиньпина большие проблемы в определении стратегии развития. Положение очень сложное. Значительное падение темпов роста экономики в 2013-2015 годах показало очень многое с точки зрения перспектив, в частности, финансовой либерализации, которую обещали.

Это связано с тем, что заявили планы либерализации всей финансовой системы. То есть заявили, что партийное государство существенно меньше будет играть роль кредитора последней инстанции. Сказали, что ключевые государственные банки не будут финансироваться из центрального бюджета, как это было до того. Банки подталкивали к пополнению резервов за счет рыночных методов.

Но банки, так сказать, не пошли к рынку. Они начали выводить деньги из страны. Китайские экономические игроки стали сомневаться: а государство будет выполнять обязательства перед инвесторами? Отток капитала в 2013-2016 годах был беспрецедентным. Это привело к резкому снижению темпов экономического роста. Чтобы преодолеть его последствия, партия-государство начала снова вбрасывать деньги в экономику, списывать долги, докапитализировать банки из бюджета.

Ситуацию удалось выправить. Но обнаружились стратегические тупики. Во-первых, оказалось, что все боятся финансовой либерализации. Во-вторых, выяснилось, что если государство убирает финансовые гарантии, то китайские государственные и негосударственные активы настолько плохи по качеству, что никто - ни китайцы, ни иностранцы - не хотят в них вкладываться. В-третьих, обнаружилось, что китайская затратная инвестиционная модель роста вынужденно продолжается, несмотря на экологические проблемы, избыточные мощности в металлургии, химии и других отраслях. Если макроэкономическую ситуацию при Си Цзиньпине удалось восстановить, то дальнейшее стратегическое движение Китая не очень понятно.

Новому руководству придется отвечать на вызовы и за рубежом. Как отмечает Washington Post, нужно будет улаживать торговые противоречия с США и ЕС, не допустить войны в Северной Корее, улаживать отношения с Индией и странами Юго-Восточной Азии, которые опасаются экспансии Китая.

Пять членов постоянного комитета политбюро избрали туда впервые. Всем им по 60 лет или больше. По принятым в партии нормам ухода в отставку никто из пяти не подходит, чтобы сменить Си после его второго пятилетнего срока.

Отсутствие явного наследника Си указывает на то, что он, возможно, вынашивает амбиции оставаться у власти на третий срок. “Он сам может назвать, кто его сменит. Такого за последние 20 лет не было”, - констатирует Джозеф Фьюсмит, эксперт по Китаю в Университете Бостона.



Искандер Исаев, политолог