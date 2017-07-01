Лиана Минасян

Убедительная победа на недавних парламентских выборах в Чехии движения “Акция недовольных граждан” (ANO) во главе с миллиардером и евроскептиком Андреем Бабишем стала еще одним свидетельством нарастания политической нестабильности Европейского союза и его непредсказуемого будущего



Политическое объединение, выдвинувшее такие простые и понятные чешским гражданам лозунги и требования, как повышение качества продуктов (между строк читается: “поддержка отечественных производителей” против диктата Еврокомиссии), противодействие более тесной интеграции страны в ЕС, защита чешского общества от наплыва мигрантов, несогласие с навязанными Еврокомиссией квотами по их приему, набрало 29,6 процента голосов - почти в три раза больше, чем у ближайших преследователей в предвыборной гонке, в числе которых оказались “традиционные” партии левой и правой ориентации.

Второе место на парламентских выборах в Чехии заняла Гражданская демократическая партия, набравшая 11,3 процента голосов. Две оппозиционные партии - Чешская пиратская партия и правая партия “Свобода и прямая демократия” - получили 10,8 и 10,6 процента голосов соответственно.

Сокрушительное поражение потерпела правящая Чешская социал-демократическая партия, набравшая 7,3 процента голосов и занявшая лишь шестое место, уступив еще и Коммунистической партии Богемии и Моравии (7,8 процента).

Политическое развитие Чехии в последние годы вообще отличается своеобразием - особенно в плане взаимодействия президента и премьер-министра. Уже стало традицией, что их позиции по ключевым внешнеполитическим вопросам - взаимоотношения с Россией, кризис на Украине, решение миграционной проблемы, (не)признание самопровозглашенной независимости Косово - часто оказываются противоположными. Такого положения нет больше ни в одном государстве - члене Европейского союза.

И вот теперь, похоже, есть шансы на урегулирование этой ситуации. Сразу же после обнародования предварительных результатов выборов президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен поручить Андрею Бабишу формирование нового правительства, несмотря на то, что Гражданская демократическая партия и две другие правоцентристские партии (правда, с трудом преодолевшие проходной барьер в парламент) уже заявили об отказе сотрудничать с ANO.

Значимость распада моделей внутриполитического баланса даже в традиционно консервативных странах Центральной и Восточной Европы Брюссель, похоже, недооценил. Триумф Андрея Бабиша последовал вскоре после не менее показательного успеха в соседней Австрии консервативной Народной партии Себастьяна Курца и во многом разделяющей его позиции Австрийской партии свободы.

Австрийскую партию свободы в Брюсселе порой характеризуют как “националистическую” и “профашистскую”, но когда взгляды, близкие к тем, которые так клеймят, позволяют победить на выборах действующему министру иностранных дел, приходится либо признать, что большинство граждан нейтральной Австрии - националисты и фашисты, либо согласиться, что речь идет о глубинных процессах, возводящих на политический олимп такие харизматические фигуры, как Себастьян Курц и Андрей Бабиш.

- Наша политическая середина абсолютно точно сместилась вправо, и это не предел, - свидетельствует профессор Университета Инсбрука Райнхольд Гертнер. - В Бельгии и Франции против популистов еще работает санитарный кордон - с ними отказываются вести переговоры, но и это не навечно. А в Дании и Норвегии правые популисты в правительстве уже несколько лет активно с ним работают, и Австрия эту тенденцию только укрепляет.

К слову, Андрей Бабиш уже считает практически решенным вопрос об образовании альянса с Себастьяном Курцем при обсуждении актуальных вопросов на уровне Евросоюза, в первую очередь миграционной проблемы. По словам Бабиша, Курц “придерживается той же точки зрения по миграции, что и мы”. Андрей Бабиш убежден, что его стране необходимо играть более активную роль в ЕС и искать союзников для “достижения общей цели - прекращения незаконной миграции”. Помимо Австрийской народной партии лидер ANO намерен искать единомышленников и союзников в других странах Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе в Словении и Хорватии.