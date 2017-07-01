Боевики ДАИШ в Сирии впервые сумели завладеть российским танком Т-90А, захватив его у правительственных войск Асада в минувшую среду. Эта машина - самый совершенный из имеющихся у ДАИШ образцов бронетехники. Смогут ли террористы воспользоваться этим российским оружием и если да, то каким именно образом?



Танк попал в руки террористов во время сражений к востоку от города Меядин. Это не первый раз, когда российская бронетехника, поставленная правительственным войскам САР, попадает в руки ДАИШ. В частности, на прошлой неделе сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлены вооружения и военная техника (ВВТ), которую захватили у армии Сирии, однако затем ее отбили обратно. И на ролике среди прочих ВВТ можно заметить танки Т-55 и Т-62.

Сейчас на вооружении ИГИЛ находится около 30 старых советских танков Т-55, несколько Т-62, в районе 5-10 более современных Т-72. Ходили также слухи о захвате боевиками двух-трех американских танков M1A1 Abrams.

А вот Т-90А попадает в руки “Исламского государства” впервые. Это модификация российского основного боевого танка Т-90, которая производится с 2004 года. Любопытно, что боевики даже не смогли осознать “всей полноты своего счастья”, по ошибке приняв захваченный танк за Т-72. Боевики активно применяют танки, такие как Т-72, Т-55, Т-62. “Абрамс” ими также захватили, но они его не использовали, он слишком сложен и дорог в эксплуатации. Танкистов в рядах боевиков ДАИШ могут набирать из правительственной армии Сирии, а также из числа приехавших с подобным опытом из других стран.

Однако любой ли танкист сможет управлять Т-90? Чтобы овладеть танком, нужно уметь работать с различными приборами, навигацией, системой управления огнем. Например, на переднем катке у танка есть специальный датчик, который позволяет танку стрелять на ходу. Нужна правильная настройка датчика, чтобы танк на скорости 5-10 километров мог вести прицельную стрельбу. По мнению экспертов, боевики вряд ли сумеют это сделать и не смогут использовать все возможности танка. Он предназначен для квалифицированных специалистов.

Однако, если к ДАИШ Т-90 попадает впервые, то другим группировкам уже удавалось захватить такие танки. В 2016 году группировка “Харакат Нуриддин аз-Зинки” захватила Т-90А под Алеппо и затем продала его за полмиллиона долларов “Джебхат ан-Нусре”. Захват еще одного Т-90 “ан-Нусра” осуществила самостоятельно в том же году. Впоследствии сирийская армия один танк отбила, а второй уничтожила.

Захваченный в том году Т-90 у сирийских войск исламисты не освоили. Он просто передвигался и стрелял, причем не на ходу, а останавливался и стрелял. Преимущества танка не использовали.

Есть мнение, что нет никакого риска в том, что танк попал к боевикам. У самих исламистов нет ресурсов, чтобы скопировать танк. Кроме того, Т-90А - это все-таки одна из ранних модификаций, и большинство из устанавливаемых на нее систем уже давно не являются секретными.

Что же касается вариантов использования машины, то они разнообразны. Никто не знает, в каком состоянии к врагам попал Т-90. Они могут пользоваться им как танком, а могут снять башню, начинить взрывчаткой и применять как взрывное устройство. Они уже применяли таким образом Т-72. В любом случае, попадание одного танка никаких преимуществ им не даст.

Продать этот танк тоже вряд ли получится, уверены эксперты. Чтобы его куда-то продать, нужно организовать логистику. Предположим, если они решат продать танк американцам, то на это нужна целая операция, которая будет дороже, чем сам танк.

Вместе с тем танк вряд ли пробудет у ДАИШ долго. Его либо отыщут и вернут, либо подобьют, считают эксперты.



Саджад Тайери, журналист