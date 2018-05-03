Айгуль Жилкишина

31 октября недавно получивший назначение Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ, приступив к своим должностным обязанностям, прибыл с визитом в алматинскую гимназию № 25 имени Ильяса Есенберлина. Отметим, что одно из самых престижных учебных заведений нашего города является единственной в нашей стране школой с углубленным изучением французского языка



Директор гимназии Газиза Аманбай провела экскурсию для мсье Мартинэ и атташе по вопросам университетского сотрудничества Генерального консульства Франции в Алматы Жиля Маметца. Дипломатов покорили таланты и познания во французском языке юных гимназистов Айгерим Шайкеновой и Давида Ивашкина. Высокие гости отметили хорошие условия, в которых алматинские дети изучают язык Вольтера и Дидро - уютные компактные классные комнаты, богатая школьная библиотека, а также стенд с фотографиями знаменитых выпускников гимназии, добившихся высоких спортивных результатов.

Беседуя с преподавателями французского языка, новый посланник узнал о результатах программы по обмену школьниками. Напомним, в начале прошлого года группа из 15 лицеистов из Сэн-Сир посетила в 25-й гимназии уроки по математике, русскому языку и литературе. Кроме того, французские школьники провели несколько дней в Астане. Военная академия Сэн-Сир знаменита тем, что в ее стенах обучался генерал де Голль, бывший президентом Франции с 1959 по 1969 год. С казахстанской стороны 15 лучших учеников также прошли стажировку в 12-м классе академии, изучая курс истории, математики, физики и других предметов на французском языке.

В ходе встречи с послом Франции преподаватели гимназии рассказали об успехе этой программы по обмену, которая породила энтузиазм гимназистов, начиная с самых младших классов, еще лучше изучать французский язык. Господин Мартинэ дал совет продолжить сотрудничество по обмену школьниками с лицеем Сэн-Сир на долговременной основе.

Посол Франции в Казахстане отметил также, что недавно министр образования и науки РК сообщил ему, что в перспективе в 120 школах Казахстана будет преподаваться французский язык по четыре часа в неделю. Дипломат при этом добавил: “Мировая тенденция такова, что главными на планете сейчас являются три языка - английский, французский и китайский”.

К слову, университеты Гексагона отличаются качественным преподаванием точных наук, поэтому очень много студентов из-за рубежа едут во Францию изучать именно математику и физику.

Филипп Мартинэ предложил организовать в Алматы на более высоком уровне презентацию обучения во Франции, причем как для школьников, так и для их родителей. При этом господин посол отметил: чем больше будут изучать французский язык в Казахстане, тем большее количество мест в университетах будет выделять правительство Франции.

Карьерный дипломат мсье Мартинэ родом из знаменитого города Виши. Свое университетское образование он получил в Лионе. Кроме родного французского и английского, обязательного для дипломатов, Филипп Мартинэ говорит на немецком (который является его первым иностранным языком) и шведском языках. Четыре года дипломатической службы в Москве помогли дипломату отточить знания русского языка, который он изучал ранее во Франции. Отметим, что мсье Мартинэ сейчас весьма успешно изучает казахский язык. Об этом мы узнали, услышав, как он читал надписи на одном из стендов в гимназии.

Директор гимназии госпожа Амантай уверена, что программа по обмену казахстанскими и французскими школьниками, а также углубленное изучение французского языка в Казахстане поспособствуют более интенсивному культурному обмену между обеими странами.

Напомним, что известная ранее как 25-я французская школа за более чем 70-летнюю историю выпустила из своих стен множество учеников. В их числе такие известные казахстанские политики, как Касым-Жомарт Токаев и Петр Своик, финансист Даулет Симбаев, выдающийся врач Юрий Анохин, а также известный деятель культуры Анатолий Кельберг. На протяжении десятилетий ученики 25-й высоко держат марку, побеждая на различных олимпиадах страны по французскому языку и демонстрируя высокие лингвистические познания на романо-германских факультетах университетов во многих городах мира.