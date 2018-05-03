“Объединяйте все силы, которые могут быть объединены!”. Такой призыв прозвучал во время последнего съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Этот лозунг назвали оружием для завоевания людских сердец



Подобной работой, нацеленной на бизнесменов, интеллигенцию, религиозных авторитетов, ведает отдел единого фронта Центрального комитета (ЦК). Он через дочерние структуры предоставляет стипендии и гранты, главным образом молодежи из 60-миллионной китайской диаспоры за рубежом. Задача организации - не допускать сепаратизма и раскола государства.

После окончания XIX съезда партии опубликовали список членов Политбюро. В нем 24 мужчины и одна женщина - Сунь Чуньлань. Она возглавляет Отдел единого фронта ЦК, задача которого - распространять влияние партии среди беспартийных предпринимателей, ученых, священнослужителей, перспективных студентов. Сунь Чуньлань

То, что на такой участок направили представителя прекрасного пола, вовсе не означает, что он второстепенный. Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин на съезде заявил, что Китай к 2050 году по совокупной государственной мощи и международному влиянию войдет в число стран-лидеров. И отдел единого фронта, работа которого по большей части носит секретный характер, призван тут сыграть существенную роль.

Как утверждает Financial Times, на карте Пекина в поисковике Google здание, где размещается этот отдел, не обозначено. Нет названия организации и на стене этого массивного дома в центре города. Это штаб по продвижению глобальной “мягкой силы” Китая. Именно с помощью линии единого фронта можно завоевать сердца и умы людей дома и за границей, подчеркнул Си. В инструкции для работников отдела говорится, что они должны быть вежливыми и обходительными, но в то же время возводить “великую железную стену” против “вражеских сил за границей”, которые хотят расколоть родину или затормозить ее развитие.

Структура организации свидетельствует о том, какие серьезные проблемы она призвана решать. Третье бюро, например, ответственно за работу в Гонконге, Макао, на Тайване и среди китайцев, которые живут в более чем 180 странах. Второе бюро ведет работу с религиозными деятелями. Седьмое и девятое бюро занимается Тибетом и Синьцзяном.

В этих двух пограничных регионах живут национальные меньшинства - тибетцы и уйгуры. Именно в этих автономных районах Пекин в последние полтора десятилетия натолкнулся на массовое противодействие своей политике. В Синьцзяне уйгурские сепаратисты порой прибегали к методам террора. В Тибете многие коренные жители признают своим духовным лидером 82-летнего далай-ламу, который живет в изгнании в Индии.

Пекин называет его раскольником. Вопрос в следующем: когда нынешний далай-лама уйдет в мир иной, кто станет его реинкарнацией? Последнее, чего хочет Пекин, - это чтобы мальчика, воплощающего нового далай-ламу, нашли жрецы на территории, которую он не контролирует. Единому фронту поручили найти решение. И он нашел по крайней мере частичное.

Создали базу данных о более 1300 официально одобренных “живых Буддах” в Тибете. Когда придет время, они будут призваны утвердить выбор Пекина.

Не только тибетский ламаизм, но и все другие религии Китая подпадают под эгиду единого фронта. В него входят такие организации, как Буддистская ассоциация Китая, Китайская даосская ассоциация, Исламская ассоциация Китая, Китайская католическая патриотическая ассоциация и патриотические движения протестантов.

Это означает, что единый фронт ведает также деликатными и хрупкими отношениями Пекина с Ватиканом. Главный затор для восстановления присутствия Святого престола - то, что Пекин настаивает: все религии в Китае должны рассматривать Коммунистическую партию как высшую власть. А в католицизме такую позицию занимает папа.

Основная роль единого фронта - это осуществление связи между Компартией и другими партиями. Он вел идеологическую работу среди интеллигенции, а также тех людей, которые не хотят или не могут вступать в Компартию.

Но за последние годы его деятельность расширили.

По сути дела, Отдел единого фронта работает со всеми организациями, которые не входят в КПК. Учитывая, что КПК невозможно раздувать дальше - в ней около 90 миллионов членов, на съезде подняли вопрос об укреплении взаимодействия с непартийными структурами. И это возложили на единый фронт.



Искандер Исаев, политолог