На этой неделе представители Facebook, Twitter и Google дали показания сенатскому подкомитету США по юридическим вопросам, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. Законодатели раскритиковали руководство онлайн-компаний за недостаточно тщательную проверку своих клиентов



В ходе слушаний главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч признался, что российские организации якобы использовали социальную сеть для влияния на демократические процессы в стране. В общей сложности, по словам Стретча, связанные с властями РФ структуры приобрели около трех тысяч рекламных объявлений, которые увидели 126 миллионов американцев.

Причем оплата за рекламные услуги производилась в рублях. Как рассказал представитель Facebook, контент объявлений разрабатывался и продвигался Агентством интернет-исследований, которое, по утверждениям СМИ, связано с Кремлем.

При этом Стретч дал понять: российское вмешательство ставило перед собой цель углубить политические противоречия в стране, а не, как предполагалось ранее, помочь республиканцу Дональду Трампу стать президентом. Так, например, созданная пользователями РФ группа в Facebook под названием Black Matters US призывала американцев выйти на демонстрацию в Нью-Йорке против политики Трампа. По данным издания Hill, на такой призыв откликнулись от 5 до 10 тысяч человек.

В предоставлении платформы российским “троллям” обвиняют и Twitter. Предполагается, что с принадлежащих гражданам РФ аккаунтов в период между ноябрем и сентябрем прошлого года отправили 1,4 миллиона сообщений.

Упрекнули Twitter и в том, что тот предоставил рекламное место телеканалу RT. Впрочем, на днях руководство сети микроблогов заявило, что запретит RT и Sputnik размещать рекламу в своей соцсети.

Google, в свою очередь, пользовался среди “российских агентов влияния” наименьшей популярностью. Они приобрели рекламы на ресурсе на общую сумму 4,7 тысячи долларов, также создав 18 аккаунтов на видеохостинге YouTube. Видеоролики посмотрели немногим более 300 тысяч человек. Такие данные цитирует газета Guardian.

Социальные сети и интернет играют все большую роль в жизни американцев. Согласно данным, приведенным изданием USAToday, около 60 процентов американцев имеют личный аккаунт в Facebook. 45 процентов этих пользователей узнают о новостях главным образом из социальных сетей.

По данным Pew Research Center, интернет - второй по популярности источник новостей среди граждан США. Так, 38 процентов респондентов признались, что узнают новости онлайн. Главной новостной платформой остается телевидение (57 процентов). Газеты же читают лишь 20 процентов граждан.

Очевидно, что об этом тренде было хорошо известно советникам Трампа. Так, на рекламу своей кандидатуры в соцсетях штаб республиканца потратил в общей сложности 90 миллионов долларов. “Facebook и Twitter - это две причины, по которым мы победили”, - заявил ранее директор по цифровым коммуникациям в кампании Трампа Брэд Паскаль.

Социальные сети не только играют всю более значительную роль в политической жизни США, но и усиливают поляризацию общества, отметил в своей статье в газете Times профессор Гарвардского университета Ниалл Фергюсон. “Недавнее исследование изучило поведение 665 авторов блогов в соцсетях и 16,5 тысячи ссылок, которыми они обменивались, - написал он. - Оно показало, что в соцсетях сформировались два не соприкасающихся друг с другом кластера: один - либеральный, другой - консервативный”.

По словам Фергюсона, исследования поведения пользователей Twitter демонстрируют схожую ситуацию: консервативные пользователи репостят только консервативный контент, а либералы - либеральный.



Лиана Минасян