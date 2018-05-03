Сирийская арабская армия на этой неделе одержала очередную серию локальных побед, но главный вопрос сейчас в том, кто первым выйдет на стратегическую границу с Ираком и к городу Абу-Камаль - верные Асаду группы или иракцы, контролируемые и подгоняемые американцами. У вторых шансов было больше, но в дело вмешались курды



Сейчас в руках джихадистов остался только один относительно крупный населенный пункт на юге Сирии, которому можно приписать стратегическую значимость, - Абу-Камаль. Сам по себе этот город особой важности не имеет, но важна общая стратегическая задача - выход к границе с Ираком.

Наступление сирийцев на этом направлении идет довольно медленно. Именно в район Абу-Камаля сейчас регулярно летят российские “Калибры” с подводных лодок и наземных кораблей в Средиземном море. И именно там, как считают американцы, могут сейчас находиться многие главари ДАИШ.

Референдум в Курдистане не позволил иракцам выйти к собственной границе первыми, хотя их усиленно подгоняли американцы. А теперь у курдов как в Ираке, так и в Сирии появился новый шанс укрепить свои позиции.

И необъявленное соревнование “кто быстрее зачистит берега Евфрата” пока выигрывают курды. Им проще - на восточном берегу у джихадистов осталась лишь легкая завеса у пресловутого нефтяного поля Омар, и не факт, что боевики вообще собираются там защищаться физически. В подобных условиях те темпы, которыми курды движутся на юг, представляются даже слишком медленными. Все их усилия уходят на уничтожение небольших мобильных групп противника и навязывание своей воли местному населению, которое ранее курдского языка даже не слышало.

На этом фоне министр обороны США генерал Мэттис заявил, что при штурме Ракки погиб один американский солдат и примерно 600 курдов (хотя их, скорее всего, просто не считали). С точки зрения главы Пентагона, эта статистика свидетельствует о том, что американская армия не участвует в наземных боях, а дает повоевать другим.

К этому можно относиться по-разному с поправкой на морально-этическую оценку, но что-то в приводимых цифрах настораживает.

На брифинге в Багдаде командующий целевой группой специальных операций США против ИГИЛ генерал Джеймс Джаррард допустил странную оговорку. Сперва он сказал, что на территории Сирии находится четыре тысячи американских военнослужащих, но когда его попросили повторить эту цифру, смутился и поправил сам себя, сказав, что в Сирии всего лишь 500 американских солдат.

Вел этот брифинг представитель Пентагона Эрик Пахон, который попытался замять ситуацию. В частности, проявил излишнюю осведомленность и заявил, что реальная цифра американского присутствия в Сирии - 503 человека. “Я не знаю, откуда взялась цифра четыре тысячи, - сказал он затем. - Просто оговорка”. Но уточнить, где именно дислоцированы все эти люди, он не смог.

Так что до сих пор не понятно, шла ли речь о Ракке или о всей территории Сирии. Как непонятно и то, мог ли Пентагон задействовать больше ресурсов, чем ему можно озвучить, чтобы выиграть ряд локальных гонок.

На других фронтах ситуация стабильная, без особых изменений. В провинции Хама правительственные войска последовательно отжимают у противника небольшие населенные пункты и села обычно сразу “кустом”. Так, за последние два дня занято пять населенных пунктов, расположенных на восточном фланге фронта.

В Идлибе продолжаются выяснения отношений между конкурирующими группировками. Но после того, как к боям присоединилась Турция, они стали носить яркий антитурецкий характер.

В городке Маарат Мисрин в понедельник был убит неизвестными “эмир” туркоманской “Туркестанской исламской партии” Абдул Кадир (Абу Али Дамер Аль-Шарки). Не то чтобы это нанесло туркоманам непоправимый ущерб, но сама тенденция на выдавливание протурецких сил очень хорошо просматривается.



Саджад Тайери