В Саудовском Королевстве переполох. Уже арестовали более 60 принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Правительство Саудовской Аравии планирует конфисковать до 800 миллиардов в виде наличных и в виде различных активов у тех, кого заподозрили в коррупции. Арестованы они по указанию комитета по борьбе с коррупцией всего через несколько часов после того, как он начал работу, сообщает русская служба Би-би-си. А возглавил комитет сам Мухаммед бин Салман, назначенный наследником престола менее полугода назад и, по мнению многих обозревателей, самый влиятельный человек в королевстве



Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу аль Сауду скоро 83 года, он перенес инсульт, сложную операцию на позвоночнике, а некоторые наблюдатели и вовсе подозревают у него болезнь Альцгеймера и деменцию. Так или иначе, Салман сделал то, чего в свое время ожидали от его брата и предшественника на саудовском троне, покойного короля Абдаллы - он назначил наследником не человека своего поколения, а молодого парня.

Мухаммед бин Салман вошел в политику в 2009 году, став специальным советником своего отца, тогда еще наследного принца Салмана. После кончины короля Абдаллы в 2015 году Мухаммед стал министром обороны и генеральным секретарем королевского суда. Но имя принца попало в мировые СМИ годом позже, когда он в качестве главы Совета по экономике и развитию представил программу “Видение: 2030”.

План реформ предусматривает приватизацию энергетического сектора, здравоохранения и образования, части военной промышленности, неиспользованных государственных земель. Предполагаются акционирование основы саудовской экономики - крупнейшей нефтедобывающей компании ARAMCO и глубокое развитие других отраслей экономики, не связанных с нефтедобычей: обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, банки, туризм.

На том же заседании кабинета, где Мухаммед бин Салман представил “Видение: 2030”, он говорил и о начале “национального поворота”, “преобразовании благословенной родины” и искоренении “бюрократии и коррупции”. И вот в минувшую субботу король Салман без объяснения причин отстранил от должности главу Национальной гвардии принца Мутаиба бин Абдуллу и командующего ВМФ адмирала Абдуллу бин Султана. На следующий день последовали аресты остальных “коррупционеров”.

Официальных данных о том, кто задержан и в чем их обвиняют, нет. Однако, по данным саудовского телеканала “Аль-Арабия”, комитет по борьбе с коррупцией объявил о возобновлении расследований о наводнении в Джидде в 2009 году и вспышке ближневосточного респираторного синдрома Mers в 2012 году.

Другие источники сообщают о некоторых задержанных. Как утверждается, среди них бывший министр финансов и член совета директоров компании ARAMCO Ибрагим аль-Ассаф и принц Турки бин Абдалла. Наибольшее возбуждение аналитиков, однако, вызвал арест принца Аль Валида бин Талала - одного из богатейших людей мира и главы Kingdom Holding, одной из крупнейших и наиболее важных саудовских инвестиционных компаний.

Принадлежащая принцу компания инвестировала в Twitter, Apple, банковскую группу Citigroup и сеть отелей Four Seasons. Бин Талал известен тем, что начал нанимать на работу женщин (сейчас они составляют две трети сотрудников). Правда, известен он и экстравагантными, и очень дорогими привычками, но если Forbes прав, оценивая состояние принца в 17 миллиардов долларов, то он вполне может себе их позволить.

Борьба кланов

Редактор арабской службы Би-би-си Эдгар Джеллад отмечает, что большинство задержанных членов королевской семьи, о которых нам известно, объединяет принадлежность к ветви покойного короля Абдаллы. Точно это не известно - аналитикам приходится довольствоваться утечками из неназванных источников. Однако, если это так, то означает новый виток клановой борьбы.

Еще при короле Абдалле сложилась внутриклановая “демократия”, существовал негласный “центральный комитет”, представлявший различные фракции в королевской семье. Абдалла считал необходимым убедить большинство в этом комитете в необходимости того или иного решения и был готов идти на компромиссы для достижения согласия между членами этого “саудовского Политбюро”.

“Сейчас это подходит к концу. Совершенно ясно, что речь идет о попытке создания режима личной власти, - утверждает арабист Андрей Остальский. - Он явно готовится к моменту, когда станет королем”.

Принц Мухаммед бин Наиф, неформальный глава “абдаллитов”, до лета этого года был первым в списке наследников престола. Однако 21 июня наследным принцем стал Мухаммед бин Салман. Бин Наиф также лишился поста министра внутренних дел.

Все эти задержания и перестановки позволяют с определенной уверенностью говорить о том, что в саудовском руководстве грядут серьезные перемены. Вопрос в том, насколько успешными они окажутся.

Мухаммед бин Салман популярен среди молодых людей. Он основал фонд своего имени для помощи нуждающейся молодежи. Принц недавно сообщил репортерам, что 70 процентов населения Саудовской Аравии моложе 30 лет, и эти люди хотят “жизни, в которой наша религия - синоним толерантности”. Мухаммед пообещал скоро извести под корень остатки религиозного экстремизма.

“Мы возвращаемся к тому, чем были раньше - страной умеренного ислама, открытой для всех религий, традиций и людей со всего мира”, - сказал он на встрече с инвесторами в конце октября.

Но саудовское общество консервативно. Большая часть населения к резким переменам не готова. Даже некоторые осторожные реформы короля Салмана, например, предоставление женщинам права водить машину, вызвали недовольство и протесты.

Предыдущий наследный принц Мухаммед бин Наиф старше бин Салмана на 25 лет, он считается создателем правительственной программы по борьбе с мятежниками и весьма успешным (и менее коррумпированным) министром внутренних дел. В армии и службах безопасности многие воспринимают 32-летнего бин Салмана как безответственного выскочку, а его высказывания о превращении Саудовской Аравии в королевство умеренного ислама далеко не по нраву ваххабитскому духовенству.

Аналитики полагают, что именно это недовольство консерваторов и побудило наследного принца нанести превентивный удар и устранить с политической сцены целый ряд потенциально опасных противников. Однако праздновать победу еще явно преждевременно.

В истории Саудовского Королевства уже были путчи, и принцу Мухаммеду всерьез стоит этого опасаться. Теперь все зависит от того, насколько “арабский Сталин” Мухаммед бин Салман владеет аппаратной интригой, насколько он может стравливать один фракции с другими.

По мнению аналитиков, сценарий, при котором принца смещают армейские или религиозные круги, все еще весьма вероятен. Внезапный удар дал Мухаммеду бин Салману тактическое преимущество, однако исход битвы за власть в королевстве отнюдь не предрешен.