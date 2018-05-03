Кризис на Ближнем Востоке принимает самые неожиданные формы. В минувшую среду премьер-министр Ливана Саад Харири бежал из страны и уже из столицы Саудовской Аравии после встречи с королем Салманом прислал в Бейрут факс с заявлением о своей отставке



Свой поступок Харири объяснил получением данных о готовящемся на него покушении со стороны “Хезболлы”. Его отца - еще одного премьер-министра Ливана Рафика Харири - убили в 2005 году в ходе масштабного теракта: на воздух взлетел не только его кортеж, но и целый городской квартал вокруг.

Харири-младший решил не искушать судьбу. Возможно, данные о покушении он получил от саудовской разведки, а та, в свою очередь, - от американцев или даже израильтян. Если такие данные вообще существуют. Бегство ливанского премьера-наследника совпало с примечательными событиями в самой Саудовской Аравии. Там сейчас что-то среднее между “большим террором” и дворцовым переворотом, в ходе которого погибли от одного до двух принцев, а еще 11 арестовали, не говоря уже о более скромных чиновниках, дальних родственниках короля. Похоже, что это только начало.

События, связанные с отставкой ливанского премьер-министра Саада Харири, все больше напоминают не очень хорошо срежиссированный спектакль. В чем-то наивный, незатейливый, с актерами, еще путающими плохо выученный текст, но уже с явным намерением постановщиков использовать обилие спецэффектов.

В Ливане и за его пределами удивило даже не столько неожиданное заявление Харири об отставке, сколько обстоятельства, способ его подачи, неуважительный и даже оскорбительный для самих ливанцев. Неужели для того, чтобы заявить о своей отставке, нужно было ехать с рабочим визитом в Эр-Рияд и там, выступая на саудовском телеканале AlArabya, рассказывать о том, что на его жизнь готовилось покушение, что он как премьер-министр ничего не мог сделать, чтобы противостоять усиливающемуся вмешательству Ирана во внутренние дела страны и проискам “Хезболлы”?

Между прочим, той самой, которая является вполне парламентской партией и с министрами которой он вместе работал в одном кабинете в течение ровно одного года.

Многие в Ливане просто не поверили в то, что сказанное Харири говорилось по его воле. Духовный лидер “Хезболлы” шейх Насралла вообще считает, что текст выступления для Харири писали саудовцы. И для таких подозрений есть все основания. Органы безопасности Ливана доложили президенту Мишелю Ауну, что после тщательно проведенного расследования им так и не удалось обнаружить никаких признаков подготовки к покушению на жизнь Харири. Именно по этой причине президент Аун решил не признавать отставку Харири до тех пор, пока тот не вернется в Бейрут и лично не встретится с ним.

Однако для Харири выводы контрразведки не аргумент. Он давно не верит военным, считая, что они находятся под влиянием “Хезболлы”. Более того, кто-то посчитал, что Харири находится в Эр-Рияде чуть ли не под домашним арестом в связи с тем, что он тесно связан с группой арестованных на днях членов большой королевской семьи и бывших министров.

Вероятно, чтобы развеять такие подозрения, 6 ноября организовали встречу Харири с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль-Саудом. На этот раз свидание с монархом не убедило многих политиков в Ливане. Правда, на следующий день состоялся блицвизит подавшего в отставку Харири в ОАЭ. После встречи в Абу-Даби с наследным принцем, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном, Харири вернулся, но не в Бейрут, где его по-прежнему ждут, чтобы досконально разобраться в ситуации, а в Эр-Рияд.

Он родился там в 1970 году, провел времени никак не меньше, чем в Ливане, а также имеет свой бизнес, на котором заработал более трех миллиардов долларов. Кто-то вообще считает Харири подданным Саудовской Аравии.

Так это или нет, по большому счету, уже не имеет значения. Скорее всего, Харири не совсем справился с возложенными на него задачами и не оправдал саудовских надежд по противодействию “Хезболле”. Зато теперь, возможно, и под “приглядом” выполнил отведенную ему роль - вызвал внутриполитический кризис в Ливане и обвинил Иран и его союзника “Хезболлу” в “распространении конфликтов во всем мире”.



Саджад Тайери, журналист