На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с беспрецедентно жесткой речью, состоящей в основном из претензий к российской политике. Как сказала г-жа Мэй, Москва ответственна за большинство проблем, которые переживает ныне западная цивилизация



Все произошло во время банкета лорд-мэра Лондона, а это важное светское мероприятие британской столицы. Тщательно выверенный список участников, строгий дресс-код: мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях. Тереза Мэри Мэй выступила с традиционным обращением к гостям банкета. И речь зашла, как это ни странно, о России, хотя вообще-то такая тема подобной речи абсолютно не соответствовала.

Мэй подвергла российские власти сильнейшей критике за все время своего пребывания во главе британского правительства и, в частности, заявила, что Россия пытается “подорвать свободные общества”, запускает фальшивые новости с целью “посеять раздор на Западе”, занимается разжиганием конфликта на Украине.

“Россия неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила целенаправленную кампанию кибершпионажа и раскола, что включало в себя в том числе вмешательство в выборы и хакерскую атаку на Министерство обороны Дании и бундестаг”, - заявила Мэй.

Несмотря на то, что Британия покидает Евросоюз, премьер пообещала предпринимать “необходимые меры для противодействия российской деятельности” и заверила, что прочное экономическое партнерство Британии и ЕС станет бастионом против попыток России нарушить порядок в Европе.

Но вторую часть своего выступления она посвятила достаточно миролюбивым заявлениям. “Но это не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации”.

И добавила: “Есть другой путь. Многие из нас смотрят на постсоветскую Россию с надеждой, мы знаем, что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира”.

В завершение своего выступления премьер-министр Ее Величества сообщила, что бывший мэр Лондона и нынешний министр иностранных дел Британии Борис Джонсон совершит свою первую поездку в Россию в декабре.

Кстати, в сентябре прошлого года Джонсон выставил России ультиматум: пока Кремль поддерживает Дамаск, ноги его в Москве не будет. Кремль, напомним, Дамаск по-прежнему поддерживает, а Джонсон в декабре намерен посетить Москву...

Теперь Джонсон заявляет, что политика Лондона в отношении Москвы после десятилетия напряженных отношений должна исходить из принципа “остерегаться, но участвовать”. Несколько ранее он также оговорился: нет никаких доказательств того, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы или в голосование по Брекзиту.

Выступление Терезы Мэй даже у местных журналистов оставило двойственное впечатление.

С одной стороны, пишет Times, не может не обнадеживать, что в отличие от США Британия все-таки настроена не на дальнейшее обострение отношений, а на диалог. С другой - это уже констатирует The Guardian - не может не удивлять стремление повесить на Россию вину за все проблемы западной цивилизации, а также за хакерские атаки, “установить источники которых достоверно проблематично даже на государственном уровне”.

И, что любопытно, речь Терезы Мэй некоторые издания охарактеризовали как сигнал той части российской элиты, которая поддерживает нынешнего российского лидера, - как напоминание, что “есть другой путь”, и пойти по нему - это значит отказаться от поддержки Путина.



Борис Леонов, Лондон - Алматы