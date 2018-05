На днях Демократическая партия США одержала серию побед на выборах губернаторов и мэров, которые прошли в нескольких крупных штатах. Уверенные результаты повышают шансы на успех демократов на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году, считают эксперты



Демократ Ральф Нортэм взял верх на выборах губернатора Вирджинии, опередив республиканца Эда Гиллеспи. При этом победа Нортэма оказалась более существенной, чем предсказывали опросы. “Сегодня Вирджиния показала, что осуждает политику, которая сеет разногласия в нашем обществе, и не станет мириться с ненавистью и нетерпимостью”, - сказал Нортэм в речи после оглашения результатов.

Соратники Нортэма разделили его энтузиазм. “Это не просто волна успеха, это целое цунами”, - прокомментировал успех однопартийца лидер демократического кокуса Дэвид Тоскано.

Со своей стороны, президент Дональд Трамп раскритиковал Гиллеспи за то, что тот не разделял его ценности. “Эд Гиллеспи проявил старание, однако он так и не смог принять меня как своего лидера и разделить мои ценности. Но не забывайте, что экономика находится в отличном состоянии, мы продолжаем побеждать даже больше, чем прежде!” - написал Трамп в Twitter.

Демократам также удалось заполучить места в палате делегатов Вирджинии, где республиканцы до сих пор располагали значительным перевесом. Всего демократы отвоевали у республиканцев 16 мест. Теперь партия Трампа контролирует лишь половину мест в 100-местной палате.

Между тем демократа Билла де Блазио переизбрали мэром Нью-Йорка на второй срок до 2022 года. По итогам голосования он получил более 60 процентов голосов.

Другим триумфом демократов стала победа Фила Мерфи, который с уверенным отрывом опередил республиканца Кима Гуаданьо в гонке за пост губернатора Нью-Джерси. Мерфи достанется пост, который до недавнего времени занимал видный республиканец Крис Кристи.

Промах Гуаданьо в Нью-Джерси спутал карты республиканцам, утверждает New York Times. Как пишет газета, именно на этом штате демократы собираются концентрировать свои усилия, чтобы выиграть дополнительные места в палате представителей. “Победа Мерфи вкупе с высокими показателями по явке избирателей означает, что конгрессмены-республиканцы от Нью-Джерси - Леонард Лэнс и Родни Фрелингуйсен - могут лишиться своих мандатов”, - резюмирует издание.

Отметим, что Вирджиния и Нью-Джерси входят в список “колеблющихся” штатов, где ни одна из двух крупнейших партий не обладает поддержкой устойчивого большинства избирателей. Успехи в обоих штатах вселили в демократов новую уверенность, что им под силу отвоевать у республиканцев 24 места в палате представителей, вернув себе контроль над этой палатой.

Выступление демократов демонстрирует степень недовольства американцев политикой Трампа, заявил председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес. “Америка, в которую Дональд Трамп вернется через несколько дней, будет иной по сравнению с той страной, которую он покинул. Это будет Америка, которая возвращается к своим ценностям”, - сказал он.

Ряд аналитиков расценили победу партии как хорошие новости в преддверии промежуточных выборов в конгресс в 2018 году. “Республиканцы должны перестать утешать себя тем, что опросы общественного мнения недооценивали поддержку Трампа в 2016-м, - пишет политический аналитик Нэйт Силвер в статье на интернет-портале Five Thirty Eight. - Не исключено, что в 2018-м опросы, наоборот, могут переоценить силы республиканцев, как это случилось в этот раз с Вирджинией”.

Хотя говорить о гарантированной победе демократов в 2018 году рано, их шансы выступить достойно довольно высоки. “Очевидно, что республиканцы сильно страдают от имиджа президента. Рейтинг Трампа очень низкий, и нет ничего удивительного, что непопулярный президент тянет вниз и всю партию.



Ирина Козлова, Нью-Йорк - Алматы