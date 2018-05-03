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Три президента договорились по Сирии Мир

В минувшую среду в Сочи состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию. Переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани в закрытом режиме длились почти два часа

Ранее, 19 ноября, в Анталье встретились министры иностранных дел трех стран, накануне в Сочи побывал сирийский президент Башар Асад. Одновременно начальники генеральных штабов России, Турции и Ирана обсудили практические вопросы координаций действий “на земле”.
20 ноября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а российский заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль Нахайяном. На следующий день Путин говорил с лидерами США, Саудовской Аравии, Египта и Израиля.
Все это подчеркивает высокий уровень координации переговорного процесса с участием максимального количества заинтересованных сторон, свидетельствует о тщательной, глубокой подготовке сочинской встречи.
В принятом по итогам встречи совместном заявлении подтверждена решимость продолжить взаимодействие трех стран в интересах установления мира и стабильности в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 2254.

“Президенты подчеркнули, что создание в рамках Астанинского процесса зон деэскалации в Сирии оказалось весьма эффективным и значительно помогло снизить уровень насилия, облегчить страдания мирного населения, остановить поток беженцев и начать работу над созданием условий для безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц”, - говорится в документе. Страны-гаранты “продолжат скоординированные усилия с целью обеспечения необратимости тенденции к снижению насилия”.
Наряду с поддержкой “широкого межсирийского диалога с участием представителей всех сегментов сирийского общества” главы государств “подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики”. Ни при каких обстоятельствах создание “зон деэскалации” либо какая бы то ни было политическая инициатива по урегулированию сирийского кризиса не должны этого подрывать.
В четверг стало известно, что турецкая сторона начала пропускать через свое воздушное пространство следующие на авиабазу Хмеймим военно-транспортные самолеты ВКС России.
Немалое значение в переходе к миру в Сирии придается Конгрессу национального диалога, проведение которого намечено на первые числа декабря в Сочи. Международным партнерам Москвы, Анкары и Тегерана адресован призыв “оказать поддержку процессу деэскалации и стабилизации в Сирии, в том числе через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения, включая социальные и экономические объекты”.
“Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются... Благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы”, - заявил Путин на встрече с Эрдоганом и Роухани.
В то же время есть понимание, что реализация долгосрочной программы восстановления Сирии столкнется с противодействием. Пока выглядят умозрительными предположения о возможном участии в восстановлении сирийской экономики Европейского союза. Одной из острых проблем остается разминирование обширных территорий в Сирии. Не исключены шаги, направленные на подрыв доверия внутри российско-иранско-турецкого треугольника. Несмотря на подписание в Дананге красивой бумаги с правильными словами и полуторачасовой телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом 21 ноября, США способны играть в Сирии свою игру с опорой на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию и Израиль.
Резкое сокращение военного присутствия США в Сирии ускорит восстановление контроля “режима Асада” над территорией страны и обеспечит его политическое выживание, что станет победой для Ирана, пишет The Washington Post. Замысел противостояния “шиитской иранской экспансии” будет во многом определять логику действий США и их союзников на Ближнем Востоке.
В то же время к решительным действиям против Тегерана призвали участники прошедшего 19 ноября в Каире совещания министров иностранных дел членов Лиги арабских государств (ЛАГ). В отсутствие делегатов из Ирака и Ливана террористической объявили воюющую на стороне Дамаска “Хезболлу”.

Саджад Тайери, журналист

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Просмотрено: 3656 раз Просмотров: 3656 опубликовал: Ruslan 24 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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