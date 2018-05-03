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Париж не может без Берлина Мир

Лиана Минасян
Политический кризис в ФРГ, где канцлер Ангела Меркель не смогла договориться о создании правительственной коалиции, “заморозил” программу реформ Евросоюза. По мнению экспертов, президент Франции Эмманюэль Макрон в одиночку едва ли сможет реализовать повестку по углублению интеграции в ЕС

Партии Германии не смогли согласовать ключевые позиции по коалиционному договору, а потому, как ожидается, уже в ближайшее время в стране могут пройти новые парламентские выборы. Такая неопределенность ставит под сомнение реформы по укреплению европейской интеграции, двигателем которых должны были стать Берлин и Париж.
Свою амбициозную повестку по реформам Евросоюза Макрон очертил в сентябре, выступая перед студентами Университета Сорбонны. В числе предложенных им реформ - гармонизация налогообложения в рамках ЕС, учреждение общеевропейского налога на финансовые транзакции, а также новые проекты в области обороны и безопасности на наднациональном уровне.
Касаясь еврозоны, французский лидер намерен учредить пост министра финансов валютного союза, а также создать многомиллиардный бюджет для реализации инфраструктурных проектов. Для пополнения казны Макрон считает целесообразным использовать в том числе средства, полученные с налогов на прибыли компаний.
Меркель инициативы француза поддержала, хотя и отметила, что по некоторым вопросам Парижу и Берлину все еще предстоит найти компромисс. Однако нынешние проблемы канцлера в домашней политике не позволят ей вернуться в реформаторский тандем - по крайней мере в ближайшее время.
В этой связи Макрон выразил надежду, что немецкому лидеру удастся уже в скором времени уладить возникшие трудности. “Исходя из интересов как Германии, так и всей Европы, надеемся, что наш главный партнер будет и впредь демонстрировать стабильность и силу, чтобы двигаться дальше”, - говорится в заявлении Елисейского дворца в минувшую среду.
“До тех пор пока Германия не выработает внятную позицию по реформам, никаких подвижек ожидать не следует. Так что сейчас ситуация находится в подвисшем состоянии”, - рассказал изданию EuroActiv дипломатический источник в ЕС.
С такой оценкой солидарны и в экспертном сообществе. “Возможность проведения каких-либо масштабных реформ в Европе без участия Германии исключена”, - отметил главный экономист, руководитель брюссельского бюро Центра европейских реформ Кристиан Одендаль. Более того, продолжил аналитик, не существует гарантий, что намеченную Парижем повестку претворят в жизнь даже после разрешения немецкого кризиса. “В их нынешнем виде инициативы Макрона были бы слишком амбициозными для любого правительства в Германии”, - подчеркнул Одендаль.
В конечном счете, полагает эксперт, новые выборы едва ли принесут радикально другой результат, а идеи Макрона в любом случае претерпят изменения. “Итоги нового голосования в Германии скорее всего не станут каким-то ошеломляющим сюрпризом, разве что “зеленые” возьмут больше мест, - рассуждает Одендаль.
Неопределенность вокруг реформ Макрона - еще один показатель того, что громкие заявления лидеров ЕС об “окне возможностей” для реформ не смогли вылиться в конкретные результаты. Ранее неудачу потерпели и попытки укрепить ЕС по линии внешней политики и обороны.
Так, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступал за объединение постов главы Еврокомиссии и Европейского совета. Такой шаг, по его словам, сделал бы внешнеполитический курс сообщества более твердым и предсказуемым, при этом также облегчив принятие решений на наднациональном уровне. Но лидеры государств-членов ЕС восприняли предложения Юнкера прохладно, призвав его не смешивать полномочия наднациональных и национальных властей.

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Просмотрено: 3642 раз Просмотров: 3642 опубликовал: Ruslan 24 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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