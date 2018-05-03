В Пекине находится с визитом президент Джибути Исмаил Омар Гелле. Как известно, в этом государстве расположена первая военная база КНР за рубежом. Ожидается, что заключат соглашения о китайских инфраструктурных проектах



По инвестициям на Черном континенте Китай западных конкурентов уже обошел. Но на его репутацию бросает тень скандал в США, разгоревшийся на этой неделе. Вызван он тем, что китайская энергетическая фирма добивалась за взятки привилегий в Африке.

Расположенная на Африканском Роге, по соседству с самыми загруженными маршрутами мирового торгового судоходства, Джибути занимает чрезвычайно выгодное географическое положение. Не случайно на территории этого государства с населением менее одного миллиона создали свои базы Франция, США и Япония. А вслед за ними базу ВМФ там построил Китай.

Эти военные объекты покрывают значительную часть бюджетных расходов Джибути. Причем Китай оказался щедрее других. Если США платят за базу 63 миллиона долларов, то КНР - 100 миллионов долларов в год.

Джибути превращается также в опорный пункт китайской экономической экспансии в регионе. Как сообщает South China Morning Post, уже подписан меморандум о взаимопонимании на четыре миллиарда долларов о проведении газопровода из Эфиопии в Джибути и строительстве завода сжиженного природного газа. Его производительность планируется довести до 10 миллионов тонн в год.

Но энергетические аппетиты Китая страны Африканского Рога удовлетворить не могут. Он хочет начать работать, в частности, в Чаде и Уганде. И все здесь получалось, но вмешались американские прокуроры, которые обнаружили, что Чи Пин Патрик Хо, бывший министр правительства Гонконга, и Чейк Гадио, бывший министр иностранных дел Сенегала, вступили в сговор с целью подкупить африканских деятелей высокого уровня для того, чтобы обеспечить привилегии для бизнеса, который ведет энергетический и финансовый конгломерат, базирующийся в Шанхае.

Конкретно речь шла о том, чтобы “задобрить” Идриса Деби, президента Чада, и Сэма Кутесу, министра иностранных дел Уганды. Согласно документам, обнародованным американскими прокурорами, Хо и Гадио разработали план дать им взятки в обмен на выгоды китайской фирме, которая действует в секторе нефти, газа и финансов.

Хо арестовали в минувшую субботу, Гадио - в пятницу. Оба обвиняются во взяточничестве, нарушении закона о коррумпированной деятельности за рубежом и отмывании денег. Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кеннет Бланко сказал, что заговор предусматривал взятки на высшем уровне в этих двух государствах.

Хо и Гадио начали разрабатывать схему подкупа в 2014 году, когда встретились в здании ООН в Нью-Йорке. У Гадио была фирма-консалтинг, а Хо возглавлял неправительственную организацию, которую финансировала энергетическая компания CEFC China Energy Company Limited.

Хо позднее пообещал выплатить президенту Чада два миллиона долларов. Деби, как полагают, предоставил энергетической компании возможность обрести особые права на нефть в Чаде, минуя торги. Как полагают, реально заплатили президенту 400 тысяч долларов путем электронного перевода из Нью-Йорка. А Кудесе Хо перевел 500 тысяч долларов. Президенту Чада и министру иностранных дел Уганды также обещали доли прибылей от совместных предприятий, созданных энергетической компанией и семьями этих политиков.

По данным прессы Гонконга, компания CEFC China Energy вышла на сцену несколько лет назад и приобрела доли в крупных международных проектах. Она участвует в реализации проекта Шелкового пути, реализуемого Китаем.

Эпизод с подкупом не помешает расширению китайского присутствия в Африке. Но китайским бизнесменам в США, американо-китайским торговым отношениям скандал может нанести ущерб.



Искандер Исаев, политолог