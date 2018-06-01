Как стало известно на этой неделе, Китай скоро примет решение о развертывании сухопутного контингента в Сирии. Арабское издание New Khaleej сообщает, что Пекин готов направить спецназ для поддержки Башара Асада



Эксперты отмечают, что подобные сообщения появляются не впервые, однако не отрицают, что Поднебесная имеет виды на послевоенную Сирию. Правда, речь идет об экономическом, а не военном контроле.

По данным New Khaleej, Пекин рассчитывает направить на поддержку Асада две группы сил спецназначения - это “Сибирские тигры” и “Ночные тигры”. Касаясь мотивов такого решения, издание отмечает, что виной всему активное участие членов террористической “Исламской партии Туркестана” (уйгурская группировка, представляющая прямую угрозу Китаю) в боях на территории Сирии: их счет идет на тысячи.

Сообщение появилось на фоне участившихся заявлений представителей китайского руководства о готовности восстанавливать Сирию в послевоенный период. На минувшей неделе министр иностранных дел Китая Ван И провел в Пекине встречу с советником президента Сирии по связям с общественностью Бутайной Шаабан. В ходе переговоров глава китайской дипломатии назвал три принципа, на которых должна строиться нормализация ситуации в Сирии. Так, Ван И сказал: “Ситуация в Сирии уже ознаменовалась началом нового этапа, которому присущи политические меры урегулирования. Теперь три основополагающие точки для приложения усилий - борьба с терроризмом, диалог и работа по восстановлению”.

Как отмечают турецкие наблюдатели, свидетельством активного интереса Китая к теме послевоенного восстановления стала Дамасская международная выставка, которая проходила в столице Сирии с 17 по 26 августа. Там китайская сторона приняла участие на уровне посольства. Лишним доказательством стал также проходивший 9 июля в Пекине форум “День Сирии”, который организовала Китайско-арабская ассоциация по взаимному обмену. В нем, как сообщалось, приняли участие около тысячи представителей китайских фирм, работающих в области строительства и инвестиций.

Еще в 2016 году постоянно ходили слухи и происходила утечка информации, что Китай вот-вот начнет посылать войска в Сирию - санитарные батальоны, войска охраны. На самом деле с 2016 года Китай никуда никого не посылал. Зато недавно прошли сообщения, что КНР готова участвовать в послевоенном устройстве Сирии и даже оказывать гуманитарную помощь. Это как раз вполне в духе Китая.

То есть он готов вкладывать деньги в Сирию, в восстановление хозяйства, в контроль над некоторыми территориями и таким образом, по сути дела, воспользоваться той победой, которую одержали российские и американские войска. Дело в том, что еще в довоенную Сирию Китай вкладывал огромное количество денег. Они измеряются миллиардами, и есть разные подсчеты. КНР практически потеряла эти деньги. Сейчас она хочет восстановить экономическое влияние и воспользоваться плодами чужой победы.

Скорее всего, Пекин станет вкладывать деньги в реконструкцию инфраструктуры. Это дороги, железнодорожные пути, складские помещения, то есть то, что в конечном счете влияет на торговлю как таковую. Это ключевой момент. Китай редко участвует в таких чисто гуманитарных функциях, как раздача еды, но активно принимает участие в тех вещах, которые позволяют взять под контроль область хозяйства. В таком случае это скорее инфраструктура.

Китай также оказывает помощь советниками, причем в самом широком объеме. Восстановление Сирии потребует сегодня сотен миллиардов долларов. Этот вопрос потребует сил и времени, но только Китай на сегодня обладает такими средствами, чтобы свободно вкладывать в эту страну деньги.

При этом, по-видимому, Пекин пытается избегать скользкой темы о поддержке сирийского режима и очень аккуратно об этом говорит. Он всегда заявляет: “Сегодня мы поддерживаем официальный режим”.

Другими словами, если, например, будет договоренность и Башар Асад покинет свой пост, то Китай станет сотрудничать с любым другим режимом. Сейчас для китайской стороны самое важное - это снизить свои риски и понять, насколько те люди, с которыми они говорят, действительно являются теми, кто останется в Сирии на ближайшие пять-шесть лет.



Искандер Исаев, политолог