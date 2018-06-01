В среду министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс сделал неожиданное заявление: он не готов обсуждать вопрос ирландской границы до заключения торговой сделки с Евросоюзом. В Дублине комментарии Фокса встретили с негодованием

Ирландцы продолжают требовать, чтобы Лондон уже в ближайшее время дал письменные заверения о недопустимости появления жесткой границы между королевством и Ирландской Республикой.

Дискуссии о границе, разделяющей ее и Северную Ирландию, “окажутся невероятно сложными”, пока Британия и ЕС не узнают о контурах их торговых отношений. “Мы не сможем прийти к окончательному решению по вопросу ирландской границы, пока не поймем, как будет выглядеть итоговая сделка между Британией и ЕС”, - сказал Фокс. При этом заметив: “Мы должны обговорить все аспекты сделки по брекзиту как можно скорее, но пока ЕС не готов к прогрессу на этом направлении”.

Как известно, Евросоюз настаивает на том, чтобы переговоры по брекзиту включали в себя два этапа. В рамках первого Лондон и Брюссель обсуждают условия выхода Британии из объединения. Речь идет о таких вопросах, как будущее ирландской границы, финансовые обязательства Британии и права граждан ЕС, проживающих в ней. В ходе второго этапа стороны затронут вопросы, связанные с торговыми и экономическими отношениями королевства и ЕС.

Для перехода ко второй стадии переговоров требуется согласие 27 государств - членов ЕС. Решение о закрытии первой стадии примут на саммите сообщества в декабре.

Еще в октябре Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что чиновники ЕС согласны отложить вопрос ирландской границы на время второго этапа переговоров. Однако такой сценарий поставил под сомнение премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. На прошлой неделе он заявил о готовности заблокировать торговые переговоры с Британией, если ее власти не дадут письменные гарантии, что граница между Ирландией и Соединенным Королевством останется прозрачной.

При этом Варадкар подчеркнул: самый очевидный способ для Британии избежать жесткой границы - следовать правилам единого европейского рынка (ЕЕС) и Таможенного союза ЕС. В то же время такие требования идут вразрез с приоритетами британского правительства Терезы Мэй, которое намерено покинуть и ЕЕС, и Таможенный союз.

Ранее британское правительство предлагало Евросоюзу компромиссное решение ирландского вопроса. Согласно ему, ирландская граница продолжит действовать в расслабленном режиме благодаря введению новых технологий. То есть ирландские и британские компании смогут регистрировать свои товары онлайн заранее, минимизируя издержки на таможне. Однако чиновники ЕС назвали такой вариант недоработанным.

Протяженность границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой составляет 500 километров, вдоль нее размещено 300 пропускных пунктов. В минувшем году совокупный торговый оборот Британии и Ирландской Республики составил 22,7 миллиарда фунтов.

Свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала между Соединенным Королевством и Ирландией возможно благодаря членству обеих стран в ЕЕС и Таможенном союзе. Существует еще и отдельное соглашение, которое касается беспрепятственного передвижения граждан между королевством и Ирландской Республикой, - Единое миграционное пространство, подписанное в 1923 году.

Прозрачность границ существовала на момент соглашения Страстной пятницы в 1998 году. Оно положило конец гражданскому конфликту в Северной Ирландии. В этом свете многие опасаются, что возвращение границ рискует вызвать новые противоречия.



Борис Леонов, Лондон - Алматы