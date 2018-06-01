Бывший генерал армии боснийских хорватов 72-летний Слободан Пральяк скончался после заседания Международного трибунала по бывшей Югославии. Во время оглашения обвинительного приговора он выпил неизвестную жидкость из стакана, и его спешно забрали на вертолете в больницу, однако врачам не удалось сохранить ему жизнь



Пральяк проходил по делу шестерых высших офицеров хорватских вооруженных формирований, участвовавших в гражданской войне в Югославии 1991-1996 годов. Кроме Пральяка, на скамье подсудимых были Ядранко Прлич, Бруно Стоич, Миливой Петкович, Валентич Чорич и Берислав Пусич. Их обвиняли в ряде военных преступлений и преступных деяний против человечности.

Апелляционная коллегия Гаагского трибунала подтвердила решение суда предыдущей инстанции, которая приговорила офицера к 20 годам тюремного заключения. Прямо в ходе оглашения решения апелляционной коллегии Пральяк вскочил с места и закричал: “Я не военный преступник и не признаю ваш приговор!”, после чего одним махом выпил неизвестную жидкость из стакана.

“Мы приостанавливаем это, приостанавливаем... Пожалуйста, не уносите стакан, из которого он пил”, - сказал сразу после этого председательствующий судья коллегии Кармель Агиюс. Несмотря на инцидент, трибунал огласил решение в отношении него, также как и по Прличу и Стоичу. Их приговор также признали законным, и он вступил в силу.

Пральяк до начала войны не имел никакого отношения к военной службе или силовым структурам. Он родился в хорватской части Боснии и Герцеговины в общине Чаплина, а позже поехал учиться в столицу Республики Хорватия Загреб. Там он сначала получил образование инженера электротехники, затем - диплом философа-социолога, а после отучился на режиссера. До начала боевых действий Пральяк снимал сериалы и документальные фильмы в Загребе, Осиеке и Мостаре.

С началом боевых действий в Хорватии в 1991 году Пральяк вошел в состав Хорватского совета обороны - органа власти, который занимался организацией местных вооруженных сил и силового противостояния с югославской армией, а также вооруженными формированиями хорватских сербов. Несмотря на полное отсутствие военного опыта, Пральяк быстро получил чин генерал-майора армии и назначение на пост представителя Министерства обороны Хорватии в штабе республики Херцог-Босна.

В этот период самый крупный ее город - Мостар - становится ареной ожесточенного противостояния католиков-хорватов и мусульман. Последние укрепились в восточной части города и стали проводить геноцид и насильственное переселение хорватов со своей территории.

В свою очередь, хорваты укрепились на западе и стали выгонять и уничтожать мусульман, оказавшихся в их зоне. Обе части населенного пункта были соединены Старым мостом, по которому обе стороны совершали вылазки друг против друга.

В ноябре 1993 года хорватские танки Т-55 начали его обстрел. Этот процесс сняли тележурналисты из разных стран мира, благодаря чему о событиях узнала широкая общественность. Вскоре, не выдержав многочисленных попаданий, мост рухнул. Это обстоятельство стало позже одним из пунктов обвинения против Пральяка. Сам он утверждал, что мост обрушился не в результате танкового огня, а из-за того, что вооруженные силы боснийских мусульман привели в действие взрывное устройство, закрепленное на мосту.

Обвиняли отставного генерала не только в этом. Согласно материалам дела, Пральяк виновен в преступлениях, совершенных военными и полицейскими Херцог-Босны в 30 муниципальных образованиях Боснии и Герцеговины. Сюда относятся этнические чистки мусульманского населения, бесчеловечное обращение с военнопленными и задержанными гражданскими, в том числе сексуальное насилие по отношению к ним, насильственная высылка гражданских лиц с подконтрольной хорватам территории, а также уничтожение чужой собственности при отсутствии к тому военной необходимости.

По мнению обвинителей МТБЮ, вина Пральяка выразилась в том, что он знал о совершаемых хорватскими подразделениями преступных акциях, но не предпринял никаких действий, чтобы помешать этому, хотя обязан был это сделать как офицер высшего звена хорватской армии.



Лиана Минасян