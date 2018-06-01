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Королевство разваливается Мир

На этой неделе британская пресса не без иронии в один голос сообщила: у премьер-министра Терезы Мэй осталось три дня, чтобы согласиться на требования Евросоюза по ирландской границе. Если королевство и 27 членов ЕС не найдут консенсуса по этому вопросу, они не смогут начать переговоры о будущем торговых отношений в декабре, как это планировалось ранее

Мы уже писали о том, каким камнем преткновения стали англо-ирландские отношения и особенно вопрос о совместной границе в ходе “развода” Лондона с Брюсселем. И вот, в минувшую среду Тереза Мэй, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер смогли достигнуть предварительного компромисса по поводу этой границы.
В соответствии с его условиями власти в Лондоне давали формальные гарантии того, что Северная Ирландия получит особый статус после выхода из ЕС, чтобы избежать возведения полноценной границы между Ирландской Республикой и Британией. Де-факто такие условия допускали, что Северная Ирландия могла остаться членом Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка (ЕЕР), тогда как остальные регионы Соединенного Королевства прекратили бы участие в этих организациях.
Однако, когда Мэй, Варадкар и Юнкер уже обговорили условия этой сделки, утверждать соглашение отказалась лидер пробританской Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер. Северная Ирландия, заявила Фостер, “должна покинуть ЕС на тех же условиях, что и все Соединенное Королевство”, и никакие другие варианты ее партия не приемлет. Причина такой жесткой позиции - опасения лидера ДЮП, что Ирландия воспользуется особым статусом Белфаста для объединения всей Ирландии под эгидой, естественно, Дублина.
“На днях министр иностранных дел Ирландской Республики сам заявил о желании объединить Ирландию, - сказала Фостер в интервью Би-би-си. - Он, конечно же, имеет право на такие взгляды, однако не стоит использовать переговоры с Европейским союзом как средство к их достижению”.
Со своей стороны миссис Мэй не может пренебречь мнением миссис Фостер. Ведь фракции правящей Консервативной партии и ДЮП заключили сделку о сотрудничестве, благодаря которой партия Мэй располагает большинством в Палате общин.
Впрочем, существует и другое обстоятельство, по которому Мэй не способна допустить особого статуса для Северной Ирландии. Ведь если это произойдет, то таких же условий для себя потребуют и другие регионы королевства. Так, о желании выйти из ЕС на условиях, отличных от остальной Британии, уже заявила лидер Шотландской националистической партии Никола Стерджен. А мэр Лондона Садик Хан, в свою очередь, попросил специального статуса для британской столицы. Подавляющее большинство лондонцев, отметил он, проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, а потому им должно быть позволено остаться в составе ЕЕР.
В свою очередь, Варадкар настаивает, чтобы между Ирландией и Британией сохранялась прозрачная граница, а для этого, по его словам, между республикой и Северной Ирландией должно сохраниться “регуляторное равенство”. В противном случае, предупредил он, под ударом будет Соглашение Страстной пятницы, положившее конец гражданскому конфликту в Северной Ирландии.
Все это время Британия игнорировала вопрос об ирландской границе, прячась за пустыми заявлениями, а теперь вынуждена решать все в последний момент, констатирует колумнист газеты IrishTimes Финтан О’Тул. “Де-факто это технократическое выражение “регуляторное равенство” означает, что Северная Ирландия должна соблюдать все те правила, как если бы она находилась в Таможенном союзе ЕС, - написал он. - Если Лондон выполнит такие требования, то сценарий, при котором вся Британия выйдет из Таможенного союза, перестанет быть реалистичным”.
Между тем чиновники в ЕС поблажки Мэй делать не собираются. Позицию Варадкара поддержал и председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, переход дискуссий по брекзиту на следующий этап возможен лишь при условии, что гарантии по ирландской границе окажутся приемлемыми для Дублина.
В этих условиях Мэй придется выбирать между тремя опциями. Во-первых, она может попытаться убедить ДЮП все-таки согласиться на особый статус для Северной Ирландии. Во-вторых, премьер способна оставить не только Северную Ирландию, но и всю Британию в Таможенном союзе. Но в такой ситуации королевство лишится права вести самостоятельную торговую политику после брекзита.
Наконец, у Мэй есть возможность отказаться от переговоров с ЕС и взаимодействовать с сообществом по правилам Всемирной торговой организации. Впрочем, такой вариант чреват серьезными экономическими потерями.

Борис Леонов, Лондон - Алматы

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Просмотрено: 4524 раз Просмотров: 4524 опубликовал: Ruslan 8 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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