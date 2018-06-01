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“Пекинская инициатива” вместо глобализации Мир

На этой неделе в Китае завершилось мероприятие под названием “Диалог Компартии Китая с политическими партиями мира”. Этот неординарный форум, проходивший в Пекине, обозначил начало нового идеологического курса Китая, направленного на формирование нового мирового порядка. Так оценивают происходящее очень многие авторитетные наблюдатели

Существующие национальные государства должны уйти в прошлое так же, как и их национальные интересы. Все страны мира должны объединиться ради глобальных интересов развития под единым мировым управлением. “Сообщество единой судьбы для всего человечества” поможет построить лучший мир, избавив людей от страха, бедности и изоляции.
Под таким заголовком агентство “Синьхуа” опубликовало в среду комментарий к результатам диалога Компартии Китая с политическими партиями мира на высоком уровне. Это было первое в истории подобное совещание представителей около трехсот политических партий из более чем 120 стран. Форум беспрецедентный.

 

 

Итак, в “сообществе с единой судьбой для всего человечества”, согласно новой идеологической китайской концепции, культурные барьеры должны быть устранены, а разные цивилизации смогут процветать и развиваться в гармонии, пишет “Синьхуа”. Принятая по итогам диалога между Компартией Китая и политическими партиями мира на высоком уровне “Пекинская инициатива” призывает проникнуться идеей единой судьбы и развивать ее вместо того, чтобы заботиться только о своих личных интересах и придерживаться дихотомического мышления.
Новое мышление в контексте общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности будет способствовать продвижению мирового управления в области этой безопасности в грядущие десятилетия. Следует отказаться от менталитета холодной войны, политики силы и “игр с нулевой суммой”.
Протекционизм, “эксклюзионизм” и изоляционизм должны уступить дорогу многосторонней торговле, взаимовыгодному сотрудничеству и согласованной макрополитике. Правильным является выстраивание здоровых международных отношений на основе коммуникации вместо конфронтации, подчеркивают китайцы.
Война - не единственный вызов, угрожающий чаяниям народов, подчеркивает “Синьхуа”. Помимо этого наши шаги на пути к лучшему миру тормозят голод, дисбаланс в развитии Севера и Юга, большой разрыв в уровне благосостояния, цифровой барьер, терроризм, небезопасность киберпространства, инфекционные болезни, климатические изменения.
Ни одна страна не может противостоять множеству вызовов, стоящих перед человечеством, в одиночку, и ни одна страна не может позволить себе уйти в самоизоляцию. Старое мышление по принципу “победитель получает все” в конечном итоге преградит “победителям” путь и навредит будущему человечества, утверждается в китайских комментариях.
Свыше 700 миллионов человек на планете все еще живут в нищете. Столько же людей Китай смог вывести из-за черты бедности за период проведения политики реформ и открытости, а к 2020 году намерен полностью ликвидировать нищету в сельских районах. КНР не намерена экспортировать свою модель, но ее успешный опыт может подсказать варианты решения проблемы другим странам, обещают в Пекине.
Западные комментаторы уже назвали это беспрецедентное событие и новую китайскую инициативу альтернативой глобализации. Причем альтернативой с доминированием, естественно, самого Китая. И она, даже по оценкам самих западных аналитиков, выглядит гораздо привлекательнее устаревшей западной идеологической концепции “всеобщего благоденствия за счет свободной инициативы”.

Искандер Исаев, политолог

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Просмотрено: 4526 раз Просмотров: 4526 опубликовал: Ruslan 8 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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